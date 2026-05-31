Дронарі батальйону SIGNUM ліквідували 7 російських піхотинців у лісах Лиманщини. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади продовжують знищувати російську піхоту на Лиманському напрямку, де окупанти не припиняють спроб прорвати українську оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник і надалі діє малими піхотними групами, намагаючись вклинитися в бойові порядки Сил оборони.

Водночас російське командування не полишає спроб накопичувати особовий склад та підтягувати вогневі засоби в район ведення бойових дій.

Оператори ударних дронів батальйону SIGNUM системно виявляють та знищують ворога як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в тилових районах.

На оприлюднених кадрах зафіксовано серію вильотів українських пілотів та ліквідацію 7 окупантів.

