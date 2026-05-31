467 1
Дронарі батальйону SIGNUM ліквідували 7 російських піхотинців у лісах Лиманщини. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади продовжують знищувати російську піхоту на Лиманському напрямку, де окупанти не припиняють спроб прорвати українську оборону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник і надалі діє малими піхотними групами, намагаючись вклинитися в бойові порядки Сил оборони.
Водночас російське командування не полишає спроб накопичувати особовий склад та підтягувати вогневі засоби в район ведення бойових дій.
Оператори ударних дронів батальйону SIGNUM системно виявляють та знищують ворога як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в тилових районах.
На оприлюднених кадрах зафіксовано серію вильотів українських пілотів та ліквідацію 7 окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тікайте з Украіни і негайно , поки ще живі😡