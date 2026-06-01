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Новости Обстрелы Запорожской области
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Сутки в Запорожской области: более 900 ударов по 40 населенным пунктам. Утром враг нанес удар по областному центру

Запорожская область под массированным огнем: 941 атака РФ за сутки

Российские войска атаковали 40 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 941 удар. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры; в Запорожье утром ранена женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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Удар по Запорожью

Утром 1 июня российские захватчики атаковали областной центр. Поврежден частный дом.

"Предварительно, одна женщина получила ранения", - сообщил Федоров.

Обстрелы области за сутки 

Войска РФ нанесли 20 авиаударов по Камышевахе, Заречному, Зирнице, Любицкому, Любимовке, Светлой Долине, Орехову, Новоселовке, Горкому, Гуляйпольскому, Червоной Кринице, Преображенке, Омельнику, Копаням.

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662 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Камышеваху, Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Воздвижковку, Доброполье, Новое Запорожье, Рыбное.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Степногорску, Лукьяновскому, Новоданиловке, Гуляйпольскому.

254 артиллерийских удара пришлись на Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленокстантиновку, Воздвижку, Доброполье, Новое Запорожье, Рыбное.

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Запорожье (2921) обстрел (32974) Запорожская область (4411) Запорожский район (584)
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