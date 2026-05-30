Враг снова атаковал Запорожье: один человек погиб, один ранен. ФОТОрепортаж
Днём 30 мая российские войска вновь атаковали Запорожье ударными беспилотниками — поразили объект промышленной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Вражеский беспилотник попал на территорию одного из промышленных объектов города, после чего вспыхнул пожар.
Есть погибший и раненый
В результате удара:
- погиб один мужчина;
- еще один получил ранения.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки также зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры. Поврежден один из домов, на месте возник пожар.
Спасатели и другие службы ликвидируют последствия обстрела и документируют повреждения. Детали атаки уточняются.
Последствия атаки
