Ворог знову атакував Запоріжжя: одна людина загинула, одна поранена. ФОТОрепортаж
Вдень 30 травня російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками - влучили по об’єкту промислової інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Ворожий безпілотник влучив у територію одного з промислових об’єктів міста, після чого спалахнула пожежа.
Є загиблий і поранений
Внаслідок удару:
- загинув один чоловік;
- ще один дістав поранення.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки також зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. Пошкоджено один із будинків, на місці виникла пожежа.
Рятувальники та інші служби ліквідовують наслідки обстрілу та документують пошкодження. Деталі атаки уточнюються.
Наслідки атаки
