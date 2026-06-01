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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: понад 900 ударів по 40 населених пунктах. Зранку ворог вдарив по обласному центру

Запорізька область під масованим вогнем: 941 атака РФ за добу

Російські війська атакували 40 населених пунктів Запорізької області, завдавши 941 удар. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури, у Запоріжжі зранку поранено жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Удар по Запоріжжю

Зранку 1 червня російські загарбники атакували обласний центр. Пошкоджено приватний будинок.

"Попередньо, одна жінка дістала поранень", - повідомив Федоров.

Обстріли області за добу 

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Зірниці, Любицькому, Любимівці, Світлій Долині, Оріхову, Новоселівці, Гіркому, Гуляйпільському, Червоній Криниці, Преображенці, Омельнику, Копанях.

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662 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Гуляйпільському.

254 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю, Рибному.

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Запоріжжя (2569) обстріл (34320) Запорізька область (4932) Запорізький район (591)
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