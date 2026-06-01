РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12033 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
646 6

ПВО Украины ликвидировала 228 российских БПЛА из 265, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 265 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

  • Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Результат ПВО 1 июня

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал Одессу: пять пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5274) ПВО (3715) Воздушные силы (3115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
румунам краще мамалигу переховати
показать весь комментарий
01.06.2026 08:28 Ответить
Рашисти публікують відео ударів fpv-дронами на оптоволокні по трансформаторах електропідстанцій біля Запоріжжя. І це вже не вперше і не вдруге!
Чим займається Шмигаль на своїй новій посаді, що до цього часу не спромігся огородити ці важливі об'єкти у прифронтовій зоні металевою сіткою?
показать весь комментарий
01.06.2026 08:39 Ответить
підстанції краще під бетон сховати
показать весь комментарий
01.06.2026 08:41 Ответить
В Сумах "заховали" під бетон... Але є дірки, які не здогадалися прикрити сітками. А фпв спокійно туди залетів.
показать весь комментарий
01.06.2026 10:02 Ответить
У Бухаресті вимагають, щоб РФ била по Україні, не зачепаючи Румунії
показать весь комментарий
01.06.2026 08:43 Ответить
Так, ось таке звернення президента Румунії до рашистської пітьми: "не чіпайте нас, будь-ласка."

https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small
показать весь комментарий
01.06.2026 10:35 Ответить
 
 