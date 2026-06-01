ПВО Украины ликвидировала 228 российских БПЛА из 265, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 265 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чим займається Шмигаль на своїй новій посаді, що до цього часу не спромігся огородити ці важливі об'єкти у прифронтовій зоні металевою сіткою?
https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/HJrIsiGWsAETGzy?format=png&name=small