ПВО Украины ликвидировала 228 российских БПЛА из 265, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 265 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Пуски зафиксированы со следующих направлений:

Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

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