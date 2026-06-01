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Новини Результат роботи ППО
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ППО України ліквідувала 228 російських БпЛА з 265, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну 265 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски зафіксовані  з напрямків:

  • Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Результат ППО 1 червня

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Одесу: п’ятеро постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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безпілотник БпЛА (5924) ППО (4153) Повітряні сили (3443)
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румунам краще мамалигу переховати
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01.06.2026 08:28 Відповісти
Рашисти публікують відео ударів fpv-дронами на оптоволокні по трансформаторах електропідстанцій біля Запоріжжя. І це вже не вперше і не вдруге!
Чим займається Шмигаль на своїй новій посаді, що до цього часу не спромігся огородити ці важливі об'єкти у прифронтовій зоні металевою сіткою?
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01.06.2026 08:39 Відповісти
підстанції краще під бетон сховати
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01.06.2026 08:41 Відповісти
В Сумах "заховали" під бетон... Але є дірки, які не здогадалися прикрити сітками. А фпв спокійно туди залетів.
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01.06.2026 10:02 Відповісти
У Бухаресті вимагають, щоб РФ била по Україні, не зачепаючи Румунії
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01.06.2026 08:43 Відповісти
Так, ось таке звернення президента Румунії до рашистської пітьми: "не чіпайте нас, будь-ласка."

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01.06.2026 10:35 Відповісти
 
 