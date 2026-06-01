ППО України ліквідувала 228 російських БпЛА з 265, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну 265 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски зафіксовані з напрямків:
- Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
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Чим займається Шмигаль на своїй новій посаді, що до цього часу не спромігся огородити ці важливі об'єкти у прифронтовій зоні металевою сіткою?
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