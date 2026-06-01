Сербия обсуждает отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС

Власти Сербии начали внутренние дискуссии о возможной отмене безвизового режима для граждан Российской Федерации. Этот шаг является частью обязательств Белграда по гармонизации своего законодательства и синхронизации внешней политики с требованиями Европейского союза в целях ускорения евроинтеграции.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление председателя комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сроки и условия евроинтеграции

По словам чиновника, в кулуарах парламента уже звучат конкретные сроки реализации этого решения, которые привязаны к общему плану реформ страны.

"Есть заявления, что до конца 2026 года нужно сделать все это. Но насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС", - подчеркнул Драган Станоевич в комментарии журналистам.

В то же время он выразил сомнение относительно скорого завершения переговорного процесса, отметив, что Сербия пока остается далекой от полноправного членства в Евросоюзе.

По мнению представителей сербского парламента, преждевременное закрытие границ для россиян может негативно повлиять на финансовую стабильность государства. Отмена действующего режима пересечения границы способна существенно ударить по экономике страны, которая в значительной степени ориентирована на:

В настоящее время официальный Белград пытается балансировать между выполнением жестких требований европейских партнеров и сохранением собственных экономических интересов в регионе.

В Черногории должны принять аналогичные законы.

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