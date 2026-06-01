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Новини Відносини Сербії та РФ
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Сербія обговорює скасування безвізового режиму з Росією задля вступу до ЄС

Сербія обговорює скасування безвізу з Росією через вимоги ЄС

Влада Сербії розпочала внутрішні дискусії щодо можливого скасування безвізового режиму для громадян Російської Федерації. Цей крок є частиною зобов'язань Белграда з гармонізації свого законодавства та синхронізації зовнішньої політики з вимогами Європейського союзу для пришвидшення євроінтеграції.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву голови комітету сербського парламенту з питань діаспори та сербів регіону Драгана Станоевича, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Терміни та умови євроінтеграції

За словами урядовця, в кулуарах парламенту вже звучать конкретні терміни реалізації цього рішення, які прив'язані до загального плану реформ країни.

"Є заяви, щоб до кінця 2026 року зробити все це. Але наскільки я знаю, все це має бути виконано за пів року до вступу в ЄС", - наголосив Драган Станоевич у коментарі журналістам.

Водночас він висловив сумнів щодо швидкого фіналу переговорного процесу, зазначивши, що Сербія наразі залишається далекою від повноправного членства в Євросоюзі.

На думку представників сербського парламенту, передчасне закриття кордонів для росіян може негативно вплинути на фінансову стабільність держави. Скасування чинного режиму перетину кордону здатне суттєво вдарити по економіці країни, яка значною мірою орієнтована на:

Наразі офіційний Белград намагається балансувати між виконанням жорстких вимог європейських партнерів та збереженням власних економічних інтересів у регіоні.

В Чорногорії мають прийняти аналогічні закони.

Також читайте: Вучич заявив про можливу відставку на тлі протестів

Автор: 

росія (70276) Сербія (437) Чорногорія (203) безвізовий режим (1302) Євросоюз (15175)
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а у нас мадяр та навроцький.
от, що хоч собі, те і думай!!
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01.06.2026 10:23 Відповісти
хочуть і щі сьорбати і в ЄС
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01.06.2026 10:30 Відповісти
Коли пробуєш "усидіть на двох стільцях" - є ризик защемить собі яйця, між ними... Бачив таку "жертву", особисто. У Саратовському військовому госпіталі. У 1989 році...
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01.06.2026 10:35 Відповісти
Сербія - це балканська роісся. Якщо її, не дай боже приймуть в ЄС, то це буде "троянська коняка" гірша за Угорщину та Словаччину разом взятих. (
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01.06.2026 10:35 Відповісти
Заради рокірування "кОрбан - Вучич" русня потерпить, хоч на публіку і бризкатиме слиною.
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01.06.2026 10:38 Відповісти
Кацапські братушки ,як і самі кацапи, заради вигоди через рідну матір переступлять.
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01.06.2026 10:43 Відповісти
Совершенно несовместимые вещи.
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01.06.2026 10:55 Відповісти
З валізою гівна до ресторану не пускають.
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01.06.2026 18:03 Відповісти
 
 