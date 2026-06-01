Serbia is discussing abolition of visa-free regime with Russia as part of its bid to join EU

Влада Сербії розпочала внутрішні дискусії щодо можливого скасування безвізового режиму для громадян Російської Федерації. Цей крок є частиною зобов'язань Белграда з гармонізації свого законодавства та синхронізації зовнішньої політики з вимогами Європейського союзу для пришвидшення євроінтеграції.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву голови комітету сербського парламенту з питань діаспори та сербів регіону Драгана Станоевича, повідомляє Цензор.НЕТ.

Терміни та умови євроінтеграції

За словами урядовця, в кулуарах парламенту вже звучать конкретні терміни реалізації цього рішення, які прив'язані до загального плану реформ країни.

"Є заяви, щоб до кінця 2026 року зробити все це. Але наскільки я знаю, все це має бути виконано за пів року до вступу в ЄС", - наголосив Драган Станоевич у коментарі журналістам.

Водночас він висловив сумнів щодо швидкого фіналу переговорного процесу, зазначивши, що Сербія наразі залишається далекою від повноправного членства в Євросоюзі.

На думку представників сербського парламенту, передчасне закриття кордонів для росіян може негативно вплинути на фінансову стабільність держави. Скасування чинного режиму перетину кордону здатне суттєво вдарити по економіці країни, яка значною мірою орієнтована на:

Наразі офіційний Белград намагається балансувати між виконанням жорстких вимог європейських партнерів та збереженням власних економічних інтересів у регіоні.

В Чорногорії мають прийняти аналогічні закони.

