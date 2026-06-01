Попытка изнасилования и убийство 16-летней девушки в Кировоградской области: прокуроры доказали вину двух молодых людей, один получил пожизненное

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Кировоградской областной прокуратуры, двое мужчин признаны виновными в покушении на изнасилование несовершеннолетней и её умышленном убийстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что решил суд?

Как отмечается, одному из осужденных назначено пожизненное лишение свободы. Другому - 15 лет лишения свободы.

Детали преступления

Преступление произошло в августе 2021 года в одном из сел Кропивницкого района. В тот вечер девушка находилась возле местного магазина в компании молодежи. Впоследствии она ушла с двумя знакомыми парнями. Домой она уже не вернулась.

По данным следствия, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались изнасиловать ее. Девушка сопротивлялась. После этого ее убили, а тело сбросили в заброшенный колодец и засыпали травой и ветками, пытаясь скрыть следы преступления.

"Судебное разбирательство длилось почти пять лет, и все это время сторона обвинения последовательно доказывала обстоятельства преступления, роль каждого из обвиняемых и их ответственность. За это время изучались доказательства, заключения экспертиз, допрашивались свидетели и участники процесса. В этом деле - оборванная жизнь 16-летней девушки, боль ее семьи и годы ожидания справедливости. Для прокуратуры принципиально было не просто доказать вину, а обеспечить наказание, соразмерное тяжести преступления", - отметила прокурор Кировоградской областной прокуратуры Марина Мазуренко.

Істота яка не здатна контролювати свій статевий потяг не є людиною. Це тварина. Таких треба присипляти. Крапка.
01.06.2026 11:39 Ответить
Не ображайте тварин, у них статеві відносини сезонні, на відміну від двоногих істот.
01.06.2026 11:43 Ответить
У людей теж "сезонні", от тільки созон починається з 15 років. До цього віку можна стати людиною за надежного соціального виховання. А можна й не стати і лишитись твариною назавжди. Прогалини в дитячому вихованні ніколи не заповнюються. Соціалізація (виховання) людини відбувається з народження. Крок за кроком, день за днем. В 10 років вихована дитина вже чітко знає що можна, а що ні. Далі дитина усвідомлює власну сексуальність і вчиться нею керувати.
01.06.2026 11:53 Ответить
За вашим твердженням значить онанірующих треба теж присипляти. А це значить - всіх майже з мінімальними виключеннями.

Так подобаються мені ці руби з дивану)
01.06.2026 11:55 Ответить
Не видавайте свої фантазії за мої твердження. Я так розумію, собі ви подобаєтесь. Це добре. Але якщо б ви мали відповідну освіту і досвід роботи з подібним контингентом ви б поводили себе більш коректно.
01.06.2026 12:18 Ответить
 
 