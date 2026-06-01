Попытка изнасилования и убийство 16-летней девушки в Кировоградской области: прокуроры доказали вину двух молодых людей, один получил пожизненное

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Кировоградской областной прокуратуры, двое мужчин признаны виновными в покушении на изнасилование несовершеннолетней и её умышленном убийстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что решил суд?

Как отмечается, одному из осужденных назначено пожизненное лишение свободы. Другому - 15 лет лишения свободы.

Детали преступления

Преступление произошло в августе 2021 года в одном из сел Кропивницкого района. В тот вечер девушка находилась возле местного магазина в компании молодежи. Впоследствии она ушла с двумя знакомыми парнями. Домой она уже не вернулась.

По данным следствия, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались изнасиловать ее. Девушка сопротивлялась. После этого ее убили, а тело сбросили в заброшенный колодец и засыпали травой и ветками, пытаясь скрыть следы преступления.

"Судебное разбирательство длилось почти пять лет, и все это время сторона обвинения последовательно доказывала обстоятельства преступления, роль каждого из обвиняемых и их ответственность. За это время изучались доказательства, заключения экспертиз, допрашивались свидетели и участники процесса. В этом деле - оборванная жизнь 16-летней девушки, боль ее семьи и годы ожидания справедливости. Для прокуратуры принципиально было не просто доказать вину, а обеспечить наказание, соразмерное тяжести преступления", - отметила прокурор Кировоградской областной прокуратуры Марина Мазуренко.

