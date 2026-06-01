Спроба зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини на Кіровоградщині: прокурори довели вину двох молодиків, один отримав довічне

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури двох чоловіків визнано винними у замаху на зґвалтування неповнолітньої та її умисному вбивстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що вирішив суд?

Як зазначається, одному із засуджених призначено довічне позбавлення волі. Іншому - 15 років ув’язнення.

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Деталі злочину

Злочин стався у серпні 2021 року в одному із сіл Кропивницького району. Того вечора дівчина перебувала біля місцевого магазину в компанії молоді. Згодом вона пішла з двома знайомими хлопцями. Додому вона вже не повернулася.

За даними слідства, чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися згвалтувати її. Дівчина чинила опір. Після цього її вбили, а тіло скинули у покинутий колодязь та закидали травою і гіллям, намагаючись приховати сліди злочину.

"Судовий розгляд тривав майже п’ять років, і весь цей час сторона обвинувачення послідовно доводила обставини злочину, роль кожного з обвинувачених та їхню відповідальність. За цей час досліджували докази, висновки експертиз, допитували свідків та учасників процесу.У цій справі обірване життя 16-річної дівчини, біль її родини і роки очікування справедливості. Для прокуратури принципово було не просто довести вину, а забезпечити покарання, співмірне тяжкості злочину", - зазначила прокурорка Кіровоградської обласної прокуратури Марина Мазуренко.

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