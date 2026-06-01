Спроба зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини на Кіровоградщині: прокурори довели вину двох молодиків, один отримав довічне
За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури двох чоловіків визнано винними у замаху на зґвалтування неповнолітньої та її умисному вбивстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що вирішив суд?
Як зазначається, одному із засуджених призначено довічне позбавлення волі. Іншому - 15 років ув’язнення.
Деталі злочину
Злочин стався у серпні 2021 року в одному із сіл Кропивницького району. Того вечора дівчина перебувала біля місцевого магазину в компанії молоді. Згодом вона пішла з двома знайомими хлопцями. Додому вона вже не повернулася.
За даними слідства, чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися згвалтувати її. Дівчина чинила опір. Після цього її вбили, а тіло скинули у покинутий колодязь та закидали травою і гіллям, намагаючись приховати сліди злочину.
"Судовий розгляд тривав майже п’ять років, і весь цей час сторона обвинувачення послідовно доводила обставини злочину, роль кожного з обвинувачених та їхню відповідальність. За цей час досліджували докази, висновки експертиз, допитували свідків та учасників процесу.У цій справі обірване життя 16-річної дівчини, біль її родини і роки очікування справедливості. Для прокуратури принципово було не просто довести вину, а забезпечити покарання, співмірне тяжкості злочину", - зазначила прокурорка Кіровоградської обласної прокуратури Марина Мазуренко.
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Так подобаються мені ці руби з дивану)