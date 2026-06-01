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Спроба зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини на Кіровоградщині: прокурори довели вину двох молодиків, один отримав довічне

зґвалтування на Кіровоградщині

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури двох чоловіків визнано винними у замаху на зґвалтування неповнолітньої та її умисному вбивстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що вирішив суд?

Як зазначається, одному із засуджених призначено довічне позбавлення волі. Іншому - 15 років ув’язнення.

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Деталі злочину

Злочин стався у серпні 2021 року в одному із сіл Кропивницького району. Того вечора дівчина перебувала біля місцевого магазину в компанії молоді. Згодом вона пішла з двома знайомими хлопцями. Додому вона вже не повернулася.

зґвалтування на Кіровоградщині

За даними слідства, чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися згвалтувати її. Дівчина чинила опір. Після цього її вбили, а тіло скинули у покинутий колодязь та закидали травою і гіллям, намагаючись приховати сліди злочину.

"Судовий розгляд тривав майже п’ять років, і весь цей час сторона обвинувачення послідовно доводила обставини злочину, роль кожного з обвинувачених та їхню відповідальність. За цей час досліджували докази, висновки експертиз, допитували свідків та учасників процесу.У цій справі обірване життя 16-річної дівчини, біль її родини і роки очікування справедливості. Для прокуратури принципово було не просто довести вину, а забезпечити покарання, співмірне тяжкості злочину", - зазначила прокурорка Кіровоградської обласної прокуратури Марина Мазуренко.

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Автор: 

зґвалтування (429) Кіровоградська область (667) Кропивницький район (54)
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Істота яка не здатна контролювати свій статевий потяг не є людиною. Це тварина. Таких треба присипляти. Крапка.
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01.06.2026 11:39 Відповісти
Не ображайте тварин, у них статеві відносини сезонні, на відміну від двоногих істот.
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01.06.2026 11:43 Відповісти
У людей теж "сезонні", от тільки созон починається з 15 років. До цього віку можна стати людиною за надежного соціального виховання. А можна й не стати і лишитись твариною назавжди. Прогалини в дитячому вихованні ніколи не заповнюються. Соціалізація (виховання) людини відбувається з народження. Крок за кроком, день за днем. В 10 років вихована дитина вже чітко знає що можна, а що ні. Далі дитина усвідомлює власну сексуальність і вчиться нею керувати.
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01.06.2026 11:53 Відповісти
За вашим твердженням значить онанірующих треба теж присипляти. А це значить - всіх майже з мінімальними виключеннями.

Так подобаються мені ці руби з дивану)
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01.06.2026 11:55 Відповісти
Не видавайте свої фантазії за мої твердження. Я так розумію, собі ви подобаєтесь. Це добре. Але якщо б ви мали відповідну освіту і досвід роботи з подібним контингентом ви б поводили себе більш коректно.
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01.06.2026 12:18 Відповісти
То ви з подібним контингентом працюєте у якості ката? Ви вже під їх впливом стали таким чи народилися таким?Чим ви за них краще?Присипляти?Є такий закон?З себе почніть.❤️🇺🇦❤️
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02.06.2026 08:37 Відповісти
Ви катом стали під впливом того контингенту?Чи народилися таким?Присипляти є такий закон?З себе почніть.❤️🇺🇦❤️
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02.06.2026 08:39 Відповісти
Є лиша одна мораль у здорової люжини - "око за око, зуб за зуб". Навіть в Китаї досі застосовується принцип "чжарен цзі" (життя за життя). Присипляти виродків це гуманізм. А ви рабом і "терпилою" стали під впливом Нового Заповіту чи таким народились? Скільки дітей ви виростили і виховали від народження і до повноліття? Ким вони стали завдяки вашому вихованню? Чого досягли не для втіхи вашого его, а для себе особисто?
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02.06.2026 10:26 Відповісти
Око за око,зуб за зуб.На це має право тільки близька людина жертви,а не суспільство людей.Вас виховали в зграї нелюдів і виходить,що терпіла це ви з вашим рабськими розумом беззаконня.Ви на рівні кам'яного віку,як і ті вбивці.Ви виховані однаково.І ви і вони кати,а таких завжди зневажали,навіть у злочинному суспільстві.❤️🇺🇦❤️
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03.06.2026 08:31 Відповісти
 
 