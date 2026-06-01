Волонтерский автомобиль использовали для побега за границу - пограничники раскрыли схему на Буковине

На границе с Молдовой пограничники остановили микроавтобус, на котором двух мужчин пытались незаконно переправить за пределы Украины под видом волонтерской поездки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Схему организовали через мессенджер

По данным пограничников, организатор незаконной схемы находил клиентов через один из мессенджеров.

Для перевозки мужчин к границе решили использовать автомобиль волонтеров. Для маскировки придумали историю, будто пассажиры прибыли в приграничный район с волонтерской миссией.

Читайте: ЕС рассматривает исключение украинских мужчин призывного возраста из схемы защиты, - Euractiv

Заплатили по 10 тысяч долларов

В назначенное время один из участников сделки отвез двух мужчин на микроавтобусе в направлении государственной границы с Молдовой.

Однако транспортное средство остановили сотрудники Черновицкого пограничного отряда. В ходе проверки выяснилось, что двое жителей Полтавской области заплатили за незаконный маршрут по 10 тысяч долларов США каждый.

В настоящее время продолжаются меры по установлению местонахождения организатора противоправной схемы.

Как сообщалось ранее в Цензор.НЕТ, на Буковине правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу, к которой были причастны десять человек, а организаторами выступили депутат и сотрудник полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе с Румынией нашли мертвым киевлянина, который пытался сбежать из страны. ФОТО