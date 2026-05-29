Депутат и полицейский помогали уклонистам бежать за границу - прибыль схемы достигла $700 тысяч. ВИДЕО+ФОТО

На Буковине разоблачили группу из десяти человек, организовавшую незаконную переправку военнообязанных через государственную границу. По данным следствия, за несколько месяцев организаторы заработали более 700 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как работала схема

По данным следствия, участники группы наладили полный цикл незаконной переправки мужчин в Румынию. Они обеспечивали трансферы по территории Украины, подбирали временное жилье, разрабатывали маршруты обхода пунктов пропуска и сопровождали своих клиентов до границы.

Для координации использовали GPS-навигацию, радиостанции, дроны и тепловизоры. Ежемесячно через границу незаконно переправляли не менее десяти человек.

Читайте: За 40 тысяч гривен помогал уклонистам бежать за границу: в Ровенской области будут судить организатора

Среди подозреваемых – депутат и полицейский

Как отметил Кравченко, среди участников схемы был депутат Ирпенского городского совета, который перевозил мужчин и использовал свой статус для избежания проверок.

Также к незаконной деятельности, по данным правоохранителей, был причастен сотрудник полиции из Черновицкой области. Он координировал движение участников схемы через блокпосты.

С декабря прошлого года в Румынию таким образом попали около 60 мужчин, среди которых были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие.











Читайте также: На границе с Румынией нашли мертвым киевлянина, который пытался сбежать из страны. ФОТО

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. В ходе следственных действий изъяли беспилотники, GPS-трекер, тепловизоры, средства связи, компьютерную технику, оружие, черновые записи и более 2,5 млн гривен в различных валютах.

Всех десятерых участников схемы задержали. Им сообщили о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Суд уже избрал фигурантам меры пресечения.









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине. ФОТОрепортаж