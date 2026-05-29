Депутат і поліцейський допомагали ухилянтам тікати за кордон - прибуток схеми сягнув $700 тисяч. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Буковині викрили групу з десяти осіб, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За даними слідства, за кілька місяців організатори заробили понад 700 тисяч доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Як працювала схема
За даними слідства, учасники групи налагодили повний цикл незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Вони забезпечували трансфери територією України, підшуковували тимчасове житло, розробляли маршрути обходу пунктів пропуску та супроводжували своїх клієнтів до кордону.
Для координації використовували GPS-навігацію, радіостанції, дрони та тепловізори. Щомісяця через кордон незаконно переправляли щонайменше десять осіб.
Серед підозрюваних – депутат і поліцейський
Як зазначив Кравченко, серед учасників схеми був депутат Ірпінської міської ради, який перевозив чоловіків та використовував свій статус для уникнення перевірок.
Також до незаконної діяльності, за даними правоохоронців, був причетний працівник поліції з Чернівецької області. Він координував рух учасників схеми через блокпости.
Із грудня минулого року до Румунії так потрапили близько 60 чоловіків, серед яких були не лише військовозобов’язані, а й чинні військовослужбовці.
Що вилучили під час обшуків
Правоохоронці провели 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Під час слідчих дій вилучили безпілотники, GPS-трекер, тепловізори, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, зброю, чорнові записи та понад 2,5 млн гривень у різних валютах.
Усіх десятьох учасників схеми затримали. Їм повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Суд уже обрав фігурантам запобіжні заходи.
