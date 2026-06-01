Волонтерське авто використали для втечі за кордон - прикордонники викрили схему на Буковині

На кордоні з Молдовою прикордонники зупинили мікроавтобус, яким двох чоловіків намагалися незаконно переправити за межі України під виглядом волонтерської поїздки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Схему організували через месенджер

За даними прикордонників, організатор незаконної схеми знаходив клієнтів через один із месенджерів.

Для перевезення чоловіків до прикордоння вирішили використати автомобіль волонтерів. Для маскування вигадали історію, нібито пасажири прибули до прикордонного району з волонтерською місією.

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Заплатили по 10 тисяч доларів

У визначений час один із учасників оборудки повіз двох чоловіків мікроавтобусом у напрямку державного кордону з Молдовою.

Однак транспортний засіб зупинили співробітники Чернівецького прикордонного загону. Під час перевірки з'ясувалося, що двоє жителів Полтавської області заплатили за незаконний маршрут по 10 тисяч доларів США кожен.

Наразі тривають заходи зі встановлення місцеперебування організатора протиправної схеми.

Як повідомляли раніше в Цензор.НЕТ, на Буковині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, до якої були причетні десятеро осіб, організаторами ж були депутат та працівник поліції.

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