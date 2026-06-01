Без реформы, ГБР и Офиса генпрокурора у нас нет шансов на вступление в ЕС, - Шабунин
У Украины не будет шансов на вступление в Евросоюз без реформы ГБР и Офиса генерального прокурора.
Об этом рассказал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, менее чем за десять лет Украине удалось построить работающие правоохранительные органы, которые догоняют первый круг - "правую руку" президента.
"ФБР в США сейчас не способно на такие результаты, которые демонстрирует НАБУ. То есть мы, как общество, создали, а затем защитили институты, которые круче, чем ФБР! Нам есть чем гордиться! И это не власть создала, а мы. Теперь мы должны сделать с ГБР, Генпрокуратурой и антикоррупционным крылом СБУ просто то же самое, что с НАБУ и САП. Ничего не нужно придумывать", - пояснил Шабунин.
Он также отметил, что это уже прописано в требованиях Европейского Союза.
"Кроме СБУ – там другая история. То есть это очень просто! Если мы, как общество, не заставим, не убедим, не уговорим Зеленского, его депутатов, Арахамию, Буданова и всю ту компанию реформировать ГБР и Генпрокуратуру, то у нас нет шансов на вступление в Евросоюз. Мы даже денег, следующих траншей помощи, не получим. Понимает ли это команда Зеленского? Да. Они сейчас уговаривают ЕС пойти на уступки по этим нормам. Они будут делать все что угодно, чтобы не реформировать Генпрокуратуру и ГБР", - добавил Шабунин.
Интервью с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным читайте по ссылке.
а відповідати за витрачені американські грошики на ту реформу хто буде?
