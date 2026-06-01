483 16

Без реформы, ГБР и Офиса генпрокурора у нас нет шансов на вступление в ЕС, - Шабунин

У Украины не будет шансов на вступление в Евросоюз без реформы ГБР и Офиса генерального прокурора.

Об этом рассказал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, менее чем за десять лет Украине удалось построить работающие правоохранительные органы, которые догоняют первый круг - "правую руку" президента.

"ФБР в США сейчас не способно на такие результаты, которые демонстрирует НАБУ. То есть мы, как общество, создали, а затем защитили институты, которые круче, чем ФБР! Нам есть чем гордиться! И это не власть создала, а мы. Теперь мы должны сделать с ГБР, Генпрокуратурой и антикоррупционным крылом СБУ просто то же самое, что с НАБУ и САП. Ничего не нужно придумывать", - пояснил Шабунин.

Смотрите также: СМИ рассказали подробности обыска у Шабунина летом 2025 года: "Такую страну строят Зеленский и Ермак". ВИДЕО

Он также отметил, что это уже прописано в требованиях Европейского Союза.

"Кроме СБУ – там другая история. То есть это очень просто! Если мы, как общество, не заставим, не убедим, не уговорим Зеленского, его депутатов, Арахамию, Буданова и всю ту компанию реформировать ГБР и Генпрокуратуру, то у нас нет шансов на вступление в Евросоюз. Мы даже денег, следующих траншей помощи, не получим. Понимает ли это команда Зеленского? Да. Они сейчас уговаривают ЕС пойти на уступки по этим нормам. Они будут делать все что угодно, чтобы не реформировать Генпрокуратуру и ГБР", - добавил Шабунин.

Интервью с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным читайте по ссылке.

Читайте: Поддержка Умерова - самая большая ошибка ЦПК за всю историю существования, - Шабунин

Топ комментарии
+4
Та який там раж? Просто крутиться в ополонці.
01.06.2026 12:30 Ответить
+3
Так, нам потрібні реформи. І чим більше, тим краще. 300 завжди краже ніж 144. )))
01.06.2026 12:27 Ответить
+3
а як же твоя реформа прокурорів у 19-20-ому, яку ти та твоє цпк провело?!
шо, не така?!
а відповідати за витрачені американські грошики на ту реформу хто буде?
01.06.2026 12:28 Ответить
Ввійшов в раж - насипає - "розкриває" українцям очі
01.06.2026 12:28 Ответить
Та який там раж? Просто крутиться в ополонці.
01.06.2026 12:30 Ответить
Йому ж потрібно пояснити шо ЦПК не дурно хліб їсть /їла/
01.06.2026 12:40 Ответить
таке враження шо єрмаки попросили сьогодні шабуню заповнити інформаційний вакуум гоїв
01.06.2026 12:30 Ответить
Яка ж це реформа, без дієвої люстрації отої наволочі, яка гадила Українцям і Україні з 2019 року!??!
01.06.2026 12:30 Ответить
люстрація це смерть системи , система боїться тому буде імітація ( яка не дозволить доєднатися до ЄС І НАТО)
01.06.2026 12:36 Ответить
Вмовимо зеленського????
В тебе не тільки очі хворі, але і вся голова. В іншому,вся твоя, падло, "діяльність" на благо зелених в 2018-2019 роках, яскраво показала, що ти чи дійсно хворий на всю голову, чи мразь, яку просто не пустили до корита зелені, а ти так сподівався .Але після того, як замаячив кінець зеленогнійних, почав "бурутьбу" з ними, а то ж грантів на "антікорупційний" піздьож не видадут. Правда?
01.06.2026 12:33 Ответить
Згоден!Зараз ДБР,прокуратура,мусарня - це безкарні структури з дозвілом на свавілля й безпредєл.
01.06.2026 12:35 Ответить
наступні кроки - реформування старих реформ та початок реформування реформованих.
01.06.2026 12:37 Ответить
Про головну реформу ***********-зрадника-бариги всі мовчать у тряпочку, а саме без неї нам не світить ні ЄС, ні НАТО. Скільки не робіть двіжухи ліжок у борделі толку не буде.
01.06.2026 12:42 Ответить
треба ввести в дії є-реформу
01.06.2026 12:55 Ответить
У нас немає жодних шансів вступити в ЄС апріорі, все інше - локшина на вуха лохоторату, адептів секти святого Володимра, від гри членом на роялі воссіявшого!
01.06.2026 13:21 Ответить
 
 