Армия РФ провалила планы по захвату Тернуватого и Косовцево до конца мая, в то же время усилила атаки на Запорожском и Приднепровском направлениях, - Силы обороны

Российские войска не смогли выполнить поставленные командованием задачи по захвату ряда населенных пунктов на юге Украины до конца мая. В то же время оккупанты усиливают интенсивность атак, артиллерийских обстрелов и ударов с помощью дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, в течение последних четырех дней на южном направлении ежесуточно фиксируется более 50 боевых столкновений.

"Враг уже несколько дней подряд увеличивает свою боевую активность на юге, и в первую очередь это касается боевых столкновений, которых ежедневно становится на два, на три, на пять больше. За прошедшие сутки зафиксировано 56 боевых столкновений", - сказал Волошин.

Пресс-секретарь отметил, что российское командование ставило задачу до конца мая захватить населенные пункты Гуляйпольское и Зализничное, а также продвинуться к Верхней Терсе. Однако этих целей враг достичь не смог.

Самую большую активность противник демонстрирует в районах Воздвижевки, Чаривного, Гуляйпольского и Зализничного. Также российские войска продолжают наступательные действия к северу от Гуляйполя в направлениях Терноватого и Косовцевого, которые, по словам Волошина, также должны были перейти под контроль оккупантов до конца мая.

"Не менее активен враг к северу от Гуляйполя, где расположены такие населенные пункты, как Доброполье, Варваровка, Прилуки. Здесь противник рвется в направлении Терноватого и в направлении Косовцева, где также имеет определенные дедлайны от командования, и до конца месяца эти населенные пункты должны были перейти под его контроль", — пояснил спикер.

Ситуация на Приднепровском направлении

Кроме того, враг возобновляет штурмовую активность на Приднепровском направлении. Российские подразделения пытались атаковать позиции Сил обороны вблизи Антоновских мостов и высадиться на островах Белогрудый, Нестрига и Великий Вильковый.

В то же время значительно возросла интенсивность применения дронов. На Приднепровском направлении оккупанты используют до 650-700 беспилотников в сутки, треть из которых составляют ударные дроны типа "Ланцет" и "Молния".

Также увеличилось количество артиллерийских обстрелов. Если неделю назад россияне осуществляли около 250-270 обстрелов в сутки, то сейчас этот показатель вырос до 455. Общее количество выпущенных боеприпасов достигло около 2 тысяч в сутки.

Не уменьшается и авиационная активность противника. За последние сутки российские войска нанесли 24 авиаудара с применением более 80 управляемых авиабомб.

По итогам мая на южном направлении оккупанты совершили 1050 штурмов, что на 9% больше, чем в апреле. Количество ударов КАБами выросло на 7% и достигло 2418. Также враг применил более 55 тысяч дронов-камикадзе.

Потери российских войск за май, по данным Сил обороны юга, составили 4546 военнослужащих и более 2150 единиц вооружения и военной техники.