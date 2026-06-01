Армія РФ провалила плани щодо захоплення Тернуватого та Косівцевого до кінця травня, водночас посилила атаки на Запорізькому та Придніпровському напрямках, - Сили оборони

Російські війська не змогли виконати поставлені командуванням завдання щодо захоплення низки населених пунктів на півдні України до кінця травня. Водночас окупанти збільшують інтенсивність атак, артилерійських обстрілів та ударів дронами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, протягом останніх чотирьох днів на південному напрямку щодоби фіксується понад 50 бойових зіткнень.

"Ворог уже кілька днів поспіль збільшує свою бойову активність на півдні, і в першу чергу це стосується бойових зіткнень, яких щодня на два, на три, на п'ять більше. За минулу добу зафіксовано 56 бойових зіткнень", - сказав Волошин.

Речник зазначив, що російське командування ставило завдання до кінця травня захопити населені пункти Гуляйпільське та Залізничне, а також просунутися до Верхньої Терси. Однак цих цілей ворог досягти не зміг.

Найбільшу активність противник демонструє в районах Воздвижівки, Чарівного, Гуляйпільського та Залізничного. Також російські війська продовжують наступальні дії на північ від Гуляйполя у напрямках Тернуватого та Косівцевого, які, за словами Волошина, також мали перейти під контроль окупантів до кінця травня.

"Не менше активний ворог на північ від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Добропілля, Варварівка, Прилуки. Тут противник рветься в напрямку Тернуватого і в напрямку Косівцева, де також має певні дедлайни від командування, і до кінця місяця ці населені пункти мали перейти під його контроль", - пояснив речник.

Ситуація на Придніпровському напрямку

Крім того, ворог відновлює штурмову активність на Придніпровському напрямку. Російські підрозділи намагалися атакувати позиції Сил оборони поблизу Антонівських мостів та висадитися на островах Білогрудий, Нестрига і Великий Вільковий.

Водночас значно зросла інтенсивність застосування дронів. На Придніпровському напрямку окупанти використовують до 650-700 безпілотників на добу, третину з яких становлять ударні дрони типу "Ланцет" і "Молнія".

Також збільшилася кількість артилерійських обстрілів. Якщо тиждень тому росіяни здійснювали близько 250-270 обстрілів на добу, то нині цей показник зріс до 455. Загальна кількість випущених боєприпасів сягнула близько 2 тисяч на добу.

Не зменшується й авіаційна активність противника. За останню добу російські війська завдали 24 авіаудари із застосуванням понад 80 керованих авіабомб.

За підсумками травня на південному напрямку окупанти здійснили 1050 штурмів, що на 9% більше, ніж у квітні. Кількість ударів КАБами зросла на 7% і сягнула 2418. Також ворог застосував понад 55 тисяч дронів-камікадзе.

Втрати російських військ за травень, за даними Сил оборони півдня, становили 4546 військовослужбовців та понад 2150 одиниць озброєння і військової техніки.