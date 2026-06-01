Китай обвинил Японию в ремилитаризации из-за участия в миссии НАТО по оказанию помощи Украине
Китай раскритиковал решение Японии направить представителей Сил самообороны в миссию НАТО, занимающуюся координацией помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал во время брифинга журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
По словам китайского дипломата, Пекин обеспокоен тем, что Япония расширяет географию своей военной деятельности и продвигает процессы ремилитаризации.
Речь идет о решении правительства Японии отправить четырех офицеров на военную базу в Германии для ознакомления с программами помощи Украине под эгидой НАТО.
В МИД КНР заявили, что подобные шаги могут в будущем привести к участию японских военных в реальных боевых действиях, что, по мнению Пекина, противоречит пацифистским принципам Японии.
Также китайская сторона считает, что создание подобной инфраструктуры под эгидой НАТО негативно влияет на региональную стабильность и не соответствует статусу мирного государства, который декларирует Токио.
