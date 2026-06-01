Китай обвинил Японию в ремилитаризации из-за участия в миссии НАТО по оказанию помощи Украине

Пекин раскритиковал решение Токио направить военных в программу поддержки Украины

Китай раскритиковал решение Японии направить представителей Сил самообороны в миссию НАТО, занимающуюся координацией помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал во время брифинга журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

По словам китайского дипломата, Пекин обеспокоен тем, что Япония расширяет географию своей военной деятельности и продвигает процессы ремилитаризации.

Речь идет о решении правительства Японии отправить четырех офицеров на военную базу в Германии для ознакомления с программами помощи Украине под эгидой НАТО.

В МИД КНР заявили, что подобные шаги могут в будущем привести к участию японских военных в реальных боевых действиях, что, по мнению Пекина, противоречит пацифистским принципам Японии.

Также китайская сторона считает, что создание подобной инфраструктуры под эгидой НАТО негативно влияет на региональную стабильность и не соответствует статусу мирного государства, который декларирует Токио.

БЛ!!!!!!!

Видно Китай наривається щоб його посилали МАТОМ і прямим текстом бо інакше ці лицемірні падла не розуміють
01.06.2026 13:06 Ответить
Китайози вже зовсім розперезались,лицеміри грьобані !
01.06.2026 13:06 Ответить
А ці вже забули як іх японці ссаними тряпками ганяли по всій Маньчжурії?
01.06.2026 13:08 Ответить
Жовтопикий хай себе звинувачує, так як він допомагає рашафашикам, можна тільки позаздрити. Дволикі тварини.
01.06.2026 13:33 Ответить
Нанкинская резня. Всегда уважал японцев. и не любил китайцев. Японцы люди чести и люди слова. Китайцы и нашим и вашим. армяне востока.
01.06.2026 13:50 Ответить
У МЗС КНР заявили, що подібні кроки можуть у майбутньому призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що, на думку Пекіна, суперечить пацифістським принципам Японії.

Кажуть під#р#си, які допомагають к@ц@п@м, Північній Кореї та Ірану.

А ви не продавайте до Японії китайські автомобілі і мотоцикли!
Нехай японці страждають!!!
😂 😂 😂
01.06.2026 13:56 Ответить
Так от кого китайці справді бояться. А якщо японці ще й з Трампом спільну мову знайдуть, то китайцям в штанах буде вогко...
01.06.2026 13:57 Ответить
Так цей статус був до Тако, він же сам сказав ЄС, Південній Кореї, Японії й Тайваню готуватися самим себе захищати бо США перетворюється зі світового поліцейського на світового гопника.
Так що все - багатополярний світ та величезний приріст у клубі ЯЗ.
01.06.2026 14:19 Ответить
 
 