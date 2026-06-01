Китай звинуватив Японію в ремілітаризації через участь у місії НАТО для допомоги Україні
Китай розкритикував рішення Японії направити представників Сил самооборони до місії НАТО, яка займається координацією допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів під час брифінгу журналістам речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
За словами китайського дипломата, Пекін занепокоєний тим, що Японія розширює географію своєї військової діяльності та просуває процеси ремілітаризації.
Йдеться про рішення уряду Японії відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині для ознайомлення з програмами допомоги Україні під егідою НАТО.
У МЗС КНР заявили, що подібні кроки можуть у майбутньому призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що, на думку Пекіна, суперечить пацифістським принципам Японії.
Також китайська сторона вважає, що створення подібної інфраструктури під егідою НАТО негативно впливає на регіональну стабільність і не відповідає статусу мирної держави, який декларує Токіо.
Видно Китай наривається щоб його посилали МАТОМ і прямим текстом бо інакше ці лицемірні падла не розуміють
Кажуть під#р#си, які допомагають к@ц@п@м, Північній Кореї та Ірану.
А ви не продавайте до Японії китайські автомобілі і мотоцикли!
Нехай японці страждають!!!
😂 😂 😂
Так що все - багатополярний світ та величезний приріст у клубі ЯЗ.