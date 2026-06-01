Китай звинуватив Японію в ремілітаризації через участь у місії НАТО для допомоги Україні

Пекін розкритикував рішення Токіо направити військових до програми підтримки України

Китай розкритикував рішення Японії направити представників Сил самооборони до місії НАТО, яка займається координацією допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це  розповів під час брифінгу журналістам речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

За словами китайського дипломата, Пекін занепокоєний тим, що Японія розширює географію своєї військової діяльності та просуває процеси ремілітаризації.

Йдеться про рішення уряду Японії відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині для ознайомлення з програмами допомоги Україні під егідою НАТО.

У МЗС КНР заявили, що подібні кроки можуть у майбутньому призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що, на думку Пекіна, суперечить пацифістським принципам Японії.

Також китайська сторона вважає, що створення подібної інфраструктури під егідою НАТО негативно впливає на регіональну стабільність і не відповідає статусу мирної держави, який декларує Токіо.

БЛ!!!!!!!

Видно Китай наривається щоб його посилали МАТОМ і прямим текстом бо інакше ці лицемірні падла не розуміють
01.06.2026 13:06 Відповісти
Китайози вже зовсім розперезались,лицеміри грьобані !
01.06.2026 13:06 Відповісти
А ці вже забули як іх японці ссаними тряпками ганяли по всій Маньчжурії?
01.06.2026 13:08 Відповісти
Жовтопикий хай себе звинувачує, так як він допомагає рашафашикам, можна тільки позаздрити. Дволикі тварини.
01.06.2026 13:33 Відповісти
Нанкинская резня. Всегда уважал японцев. и не любил китайцев. Японцы люди чести и люди слова. Китайцы и нашим и вашим. армяне востока.
01.06.2026 13:50 Відповісти
Кажуть під#р#си, які допомагають к@ц@п@м, Північній Кореї та Ірану.

А ви не продавайте до Японії китайські автомобілі і мотоцикли!
Нехай японці страждають!!!
😂 😂 😂
01.06.2026 13:56 Відповісти
Так от кого китайці справді бояться. А якщо японці ще й з Трампом спільну мову знайдуть, то китайцям в штанах буде вогко...
01.06.2026 13:57 Відповісти
Так цей статус був до Тако, він же сам сказав ЄС, Південній Кореї, Японії й Тайваню готуватися самим себе захищати бо США перетворюється зі світового поліцейського на світового гопника.
Так що все - багатополярний світ та величезний приріст у клубі ЯЗ.
01.06.2026 14:19 Відповісти
 
 