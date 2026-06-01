Взятка на $400 тысяч: экс-заместитель Кубракова Лозинский получил новое подозрение из-за коррупции при закупке критически важного оборудования

НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о подозрении в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением. Должностному лицу госпредприятия сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Фамилии экс-чиновника НАБУ не называет, однако известно, что речь идет о Василии Лозинском.

Детали дела

Как отмечается, летом 2022 года Кабмин выделил средства на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры.

Действуя в интересах конкретного поставщика, высокопоставленный чиновник склонил заместителя директора госпредприятия к заключению соглашения на поставку оборудования по цене, превышавшей рыночную на 30%. За это гарантировал ему должность директора.

Действия экс-заместителя министра квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, действия директора государственного предприятия - по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

НАБУ напоминает, что в январе 2023 года заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины уличили в получении 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Деньги предназначались для обеспечения им закупки оборудования по завышенной стоимости у определенных фирм. Это дело сейчас рассматривается в ВАКС.

Что предшествовало?

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало при получении взятки в размере $400 тыс. и.о. министра развития общин и территорий Лозинского.

Василий Лозинский был назначен и.о. министра развития общин и территорий Украины в ноябре 2022 года. До этого он работал первым заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Впоследствии Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий.

