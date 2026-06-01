Хабар на $400 тисяч: ексзаступник Кубракова Лозинський отримав нову підозру через корупцію на закупівлі критичного обладнання

НАБУ і САП повідомили ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України про підозру у підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем. Посадовцю держпідприємства повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прізвища ексчиновника НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Василя Лозинського.

Деталі справи

Як зазначається, влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання в зимовий період на тлі руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

Діючи в інтересах конкретного постачальника, топпосадовець схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. За це гарантував йому посаду директора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар на $400 тисяч: Справу ексзаступника міністра Лозинського скерували до суду

Дії ексзаступника міністра кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, дії директора державного підприємства - за ч. 2 ст. 364 КК України.

НАБУ нагадує, що у січні 2023 року заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили на отриманні 400 тис. дол. США неправомірної вигоди. Гроші призначалися для забезпечення ним закупівлі обладнання за завищеною вартістю у визначених фірм. Цю справу наразі слухають у ВАКС.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

Згодом Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій.

Також читайте: Суд скасував всі обмеження для трьох підозрюваних у справі про хабар колишньому замміністра Лозинському