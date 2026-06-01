Сразу три увольнения в правительстве: Кабмин принял кадровые решения
Кабинет Министров Украины на заседании 30 мая принял ряд кадровых решений в отношении центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство уволило Наталью Алюшину с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в связи с истечением срока ее полномочий.
Также Кабмин уволил Олега Войтовича с должности заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины и Юлию Шигореву с должности заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.
Новое назначение в Нацагентстве по вопросам госслужбы
В то же время правительство назначило Олега Войтовича первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
Кроме того, Кабмин одобрил увольнение Константина Кордонского с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации.
Также правительство одобрило его назначение на должность заместителя главы Хмельницкой областной государственной администрации.
Різноманітні агенства, якісь невідомі загалу служби, голови, секретарі, заступники, заступники заступників... і усілякі інші на шиї українського народу.
Треба ввести обов'язкове відзвітування кожного зі службовців після звільнення з посади : які були новації, досягнення, прозорі декларації до і після служби и тому подібне.
І таке: скільки вкрали...