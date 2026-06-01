Сразу три увольнения в правительстве: Кабмин принял кадровые решения

Кабинет Министров Украины на заседании 30 мая принял ряд кадровых решений в отношении центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило Наталью Алюшину с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в связи с истечением срока ее полномочий.

Также Кабмин уволил Олега Войтовича с должности заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины и Юлию Шигореву с должности заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.

Новое назначение в Нацагентстве по вопросам госслужбы

В то же время правительство назначило Олега Войтовича первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Кроме того, Кабмин одобрил увольнение Константина Кордонского с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации.

Также правительство одобрило его назначение на должность заместителя главы Хмельницкой областной государственной администрации.

