Одразу три звільнення в уряді: Кабмін ухвалив кадрові рішення
Кабінет Міністрів України на засіданні 30 травня ухвалив низку кадрових рішень щодо центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд звільнив Наталію Алюшину з посади голови Національного агентства України з питань державної служби у зв’язку із завершенням строку її повноважень.
Також Кабмін звільнив Олега Войтовича з посади заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України та Юлію Шигореву з посади заступниці голови Національної соціальної сервісної служби України.
Нове призначення в Нацагентстві з питань держслужби
Водночас уряд призначив Олега Войтовича першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.
Крім того, Кабмін погодив звільнення Костянтина Кордонського з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації.
Також уряд погодив його призначення на посаду заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Різноманітні агенства, якісь невідомі загалу служби, голови, секретарі, заступники, заступники заступників... і усілякі інші на шиї українського народу.
Треба ввести обов'язкове відзвітування кожного зі службовців після звільнення з посади : які були новації, досягнення, прозорі декларації до і після служби и тому подібне.
І таке: скільки вкрали...