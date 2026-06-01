РФ наращивает производство "Шахедов" - более 100 тысяч единиц в год, - Скибицкий

Россия существенно наращивает производство ударных беспилотников типа "Шахед" — оборонный заказ на 2026 год превышает 100 тысяч единиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил во время выступления на международном форуме "Архитектура безопасности" заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, не следует недооценивать россиян, поскольку они сохранили мощный оборонно-промышленный комплекс и способны быстро наращивать производство.

Увеличение оборонного заказа в РФ

"В 2024 году оборонный заказ РФ на дроны типа "Шахед" составлял около 12 тыс. Оборонный заказ на 2026 год — "Герберы", "Герань" и другие типы "Шахедов" — уже составляет более 100 тыс. единиц в год. Это яркий пример того, как оборонный комплекс России может наращивать мощности", — отметил он.

РФ смогла наладить обход санкций

Также, по словам Скибицкого, необходимо учесть, что россияне за время полномасштабного вторжения смогли наладить обход международных санкций, а в их высокоточном оружии содержатся элементы производства американских и европейских компаний.

Кроме того, российская система управления имеет целую систему наказаний за невыполнение плановых обязательств по производству вооружения, добавил заместитель начальника ГУР.

Вместе с тем он подчеркнул, что Силы обороны Украины нарушают и даже останавливают производство отдельных типов вооружения и химических элементов, когда наносят удары по российскому ОПК.