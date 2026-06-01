РФ нарощує виробництво "Шахедів" - понад 100 тисяч одиниць на рік, - Скібіцький

Росія суттєво нарощує виробництво ударних безпілотників типу "Шахед" — оборонне замовлення на 2026 рік перевищує 100 тисяч одиниць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив під час виступу на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, не потрібно недооцінювати росіян, оскільки вони зберегли потужний оборонно-промисловий комплекс і здатні швидко нарощувати виробництво.

Збільшення оборонозамовлення в РФ

"У 2024 році оборонзамовлення РФ на дрони типу "Шахед" складали близько 12 тис. Оборонне замовлення на 2026 рік - "Гербери", "Герань" й інші типи "Шахедів" уже становлять понад 100 тис. одиниць на рік. Це яскравий приклад, як оборонний комплекс Росії може нарощувати", - зазначив він.

Читайте: Росія накопичує "Шахеди": "Дикі Шершні" закликають виробників передати додаткові дрони-перехоплювачі для Сил ППО

РФ змогла налагодити обхід санкцій

Також, за словами Скібіцького, необхідно врахувати, що росіяни за час повномасштабного вторгнення змогли налагодити обхід міжнародних санкцій, а у їхній високоточній зброї містяться елементи виробництва американських і європейських компаній.

Крім того, російська система управління має цілу систему покарань за невиконання планових зобов’язань із виробництва озброєння, додав заступник начальника ГУР.

Також читайте: Україна вдвічі збільшила збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами, - Федоров

Разом з тим він наголосив, що Сили оборони України порушують і навіть зупиняють виробництво окремих типів озброєння і хімічних елементів, коли завдають ударів по російському ОПК.