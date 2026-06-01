УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17271 відвідувач онлайн
Новини Модернізація Шахедів
857 10

РФ нарощує виробництво "Шахедів" - понад 100 тисяч одиниць на рік, - Скібіцький

український дрон атакує російський шахед

Росія суттєво нарощує виробництво ударних безпілотників типу "Шахед" — оборонне замовлення на 2026 рік перевищує 100 тисяч одиниць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив під час виступу на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, не потрібно недооцінювати росіян, оскільки вони зберегли потужний оборонно-промисловий комплекс і здатні швидко нарощувати виробництво.

Збільшення оборонозамовлення в РФ

"У 2024 році оборонзамовлення РФ на дрони типу "Шахед" складали близько 12 тис. Оборонне замовлення на 2026 рік - "Гербери", "Герань" й інші типи "Шахедів" уже становлять понад 100 тис. одиниць на рік. Це яскравий приклад, як оборонний комплекс Росії може нарощувати", - зазначив він.

Читайте: Росія накопичує "Шахеди": "Дикі Шершні" закликають виробників передати додаткові дрони-перехоплювачі для Сил ППО

РФ змогла налагодити обхід санкцій

Також, за словами Скібіцького, необхідно врахувати, що росіяни за час повномасштабного вторгнення змогли налагодити обхід міжнародних санкцій, а у їхній високоточній зброї містяться елементи виробництва американських і європейських компаній.

Крім того, російська система управління має цілу систему покарань за невиконання планових зобов’язань із виробництва озброєння, додав заступник начальника ГУР.

Також читайте: Україна вдвічі збільшила збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами, - Федоров

Разом з тим він наголосив, що Сили оборони України порушують і навіть зупиняють виробництво окремих типів озброєння і хімічних елементів, коли завдають ударів по російському ОПК.

Автор: 

ГУР (887) Шахед (2234) перехоплювач (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наші заводи розбили,а кацапські ні.от і думайте хто наші керманичі суки.
показати весь коментар
01.06.2026 20:38 Відповісти
Все це гімно полетить до нас,по житлу,лікарнях,школах 😱.Зелені не постраждають.
показати весь коментар
01.06.2026 20:53 Відповісти
много ты знаешь, нытик!
показати весь коментар
01.06.2026 23:00 Відповісти
"пекельні нищівні санкції" ну ну...А простому народу що з цієї інформації?! А наприклад Україна нарощує підрахуїв типа скибіцького .
показати весь коментар
01.06.2026 20:40 Відповісти
Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року, - Скібіцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3543295
показати весь коментар
01.06.2026 20:40 Відповісти
А що конкретно Україна нарощує, крім тисяч двушок?
показати весь коментар
01.06.2026 20:43 Відповісти
Хай потім жеруть свої "Шахеди" бо Потужний доручив припинити війну до прийдешньої зими.
показати весь коментар
01.06.2026 20:44 Відповісти
Готовятся к капитуляции. Для любителей.
показати весь коментар
01.06.2026 20:45 Відповісти
а шо там фламінги ?
показати весь коментар
01.06.2026 21:14 Відповісти
вже в сьгоднішньому вечірньому відосику зєля наростить випуск флаймінгів до 100 500 за добу!
показати весь коментар
01.06.2026 21:22 Відповісти
 
 