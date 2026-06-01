Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье
Вечером в понедельник, 1 июня, российские захватчики нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Возник пожар
"Вражескому удару подвергся объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар", — говорится в сообщении.
Атака дронов
Накануне сообщалось о том, что российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 1 июня.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль