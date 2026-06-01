Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі
Ввечері понеділка, 1 червня, російські загарбники завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Виникла пожежа
"Ворожого удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа", - сказано в повідомленні.
Атака дронів
Напередодні повідомлялося про те, що російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 1 червня.
