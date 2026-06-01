РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10350 посетителей онлайн
Новости Бронирование работников
2 097 31

Правительство обнародовало новые правила бронирования: статус критически важных предприятий будет действовать только до 1 сентября

бронирование,сдвиг

Кабинет Министров официально обнародовал постановление, которое устанавливает новые сроки и изменяет порядок пересмотра статуса критически важных предприятий, имеющих право на отсрочку от мобилизации для своих сотрудников.

Соответствующее постановление от 30 мая опубликовано на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно решению Кабмина, все ранее принятые решения о признании предприятий критически важными будут оставаться в силе исключительно в течение определенного им срока, но в любом случае не дольше 1 сентября 2026 года. В дальнейшем бизнесу придется подтверждать свой статус по новым, более жестким правилам.

Правительство установило четкие временные рамки для пересмотра критериев и проверки самого бизнеса, а также повысило финансовые требования к забронированным работникам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавал фиктивные бронирования от мобилизации: сообщено о подозрении служащему Мукачевской РГА. ФОТОрепортаж

Ключевые изменения и сроки согласно постановлению Кабмина:

  • До 10 июня 2026 года: Министерства, центральные органы исполнительной власти и Областные военные администрации (ОВА) обязаны полностью пересмотреть и обновить свои критерии определения критически важных предприятий.

  • До 1 июля 2026 года: Профильные ведомства должны провести проверку предприятий на соответствие обновленным требованиям. В случае утраты оснований для критичности статус будет отменен.

  • До 1 августа 2026 года: Минобороны, Минцифры и Пенсионный фонд должны завершить доработку электронных систем под новые правила. "Дія" обновит программное обеспечение в течение двух недель, а окончательную техническую реализацию обеспечит до начала августа.

  • Новый зарплатный порог: Правительство повысило минимальную планку для бронирования части работников с 2,5 до 3 минимальных зарплат (что составляет 25 941 грн).

  • Льготы для прифронтовых зон: Для предприятий, которые физически работают на территориях активных или возможных боевых действий или на ВОТ, оставлен более низкий порог — не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запускают обновленные подходы к занятости людей с инвалидностью: приняты два порядка

Санкции за нарушение лимитов

Кабмин также прописал ответственность для руководителей компаний. Если предприятие в силу определенных обстоятельств превысит установленный лимит забронированных работников, оно обязано в течение 10 рабочих дней самостоятельно подать заявление через портал "Дія" об аннулировании "лишнего" бронирования.

В случае игнорирования этой нормы или выявления превышения лимита государственными органами, такое нарушение станет прямым основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это очень высокий показатель": Забронированных – 12% от всех работающих, а в бюджет они приносят 60%, – Соболев

Автор: 

Кабмин (13821) предприятие (236) бронирование (216) ОПК (274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Поліція, телемарафон, всякі розважальні шоу які відкриваються кожен місяць, це критичні підприємства?
показать весь комментарий
01.06.2026 23:48 Ответить
+12
А що там, з пропагандистом зеленського кацапом Петровим? Де він зараз заброньований?
показать весь комментарий
01.06.2026 23:48 Ответить
+7
А його СБУ бронює та кришує, як дуже корисного.

Це все, що треба знати про тилове СБУ.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поліція, телемарафон, всякі розважальні шоу які відкриваються кожен місяць, це критичні підприємства?
показать весь комментарий
01.06.2026 23:48 Ответить
А як без них блазень буде щодня потужнічати?
показать весь комментарий
02.06.2026 00:50 Ответить
Виходячи з коментів чекаємо значить на москалів. Вони швидко займуться залишками тих що за рахунок добровольців планують відсидиться у тилу и рахують що самі розумні.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:14 Ответить
Не треба поширювати рос іпсо, що ніби "Україна незабаром програє". Треба думати про перемогу, як сказав Ігор Луценко тут.
95% уражень відбувається дронами. У рашки нульові шанси виграти війну.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:16 Ответить
А що там, з пропагандистом зеленського кацапом Петровим? Де він зараз заброньований?
показать весь комментарий
01.06.2026 23:48 Ответить
А його СБУ бронює та кришує, як дуже корисного.

Це все, що треба знати про тилове СБУ.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:53 Ответить
Зрозуміло. Лідор то ніпрічьом
показать весь комментарий
02.06.2026 00:00 Ответить
Так СБУ - лакеї лідора.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:23 Ответить
Як там справи у пересувного цирку?
показать весь комментарий
02.06.2026 00:03 Ответить
Цирк заброньований.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:40 Ответить
З бронью залишаться тільки клоуни.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:04 Ответить
Свій цирк верховний блазень не хоче відправляти в окопи.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:46 Ответить
Всіх у м'ясорубку! Ура зеленому кагалу!
показать весь комментарий
02.06.2026 00:07 Ответить
Ну раз тобі у штурми,пілоти БЛС , артілерісти, водії йти сцикотно,то така вакансія тебе (і інших сцикунів-ухилянтів) повинна задовольнити:
"

Терміново потрібен діловод (чоловіки)

Запрошуємо відповідального та вмотивованого кандидата для роботи з документацією.

Обов'язки: опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, робота з документами (переважно за встановленими зразками), заповнення та ведення таблиць, облік документації.

Вимоги: володіння програмою Word та уважність до деталей, відповідальність, бажання працювати з документами.

Умови: служба на посаді солдатського, (сержантського) складу, повне забезпечення, соціальні гарантії, гарантовано проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), супровід до ТЦК.

Гарантуємо призначення саме у наш підрозділ на відповідну посаду. Деталі за телефоном: +380959787419.."
Двони! Чи й тут нездатен ?
показать весь комментарий
02.06.2026 00:17 Ответить
А що сталося з попереднім діловодом? Відправили в штурмовики? 2 млн мобілізованих і не вистачає діловодів? Жінок набирайте папірці перекладати.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:38 Ответить
Це Новий підрозділ,ще не було "попередника"...А так і будеш за жінками ховатися ?
показать весь комментарий
02.06.2026 00:59 Ответить
А що сталося зі старим підрозділом?
показать весь комментарий
02.06.2026 01:01 Ответить
Яким "старим"? Чи знову тільки "зраду" і відмазки своєї бездарності шукаєш? Бат розширюється..
показать весь комментарий
02.06.2026 01:06 Ответить
Військові кладовища та меморіали розширюються. У місті Гайсин тільки меморіальних дошок 1% від усього населення.
Так розширюється бат чи новий бат? Заплуталися в власній брехні?
показать весь комментарий
02.06.2026 01:11 Ответить
Я б сказав, що ти кумедний, але я цю маячню вже стільки разів чув, що навіть легку посмішку не викликає. Куди минулі діловоди зникли? Не витримали напруги від перекладання папірців? Чи були переведені в піхоту, де й сконали? Якщо що, можеш не відповідати, бо відповідь і так очевидна.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:00 Ответить
Сцикля кончена,я все написав-може ти нездатен самостійно номер телефона набрати? Зовсім ви там ,під смердячими спідницями знесилили..
показать весь комментарий
02.06.2026 01:04 Ответить
Ти, чого, ухилянт, досі не в окопі? Бурятів чекаєш? Без тебе в окопі не буде ніяких кордонів 91 року!
показать весь комментарий
02.06.2026 01:08 Ответить
Що, образився, що тебе так швидко вивели на чисту воду? Ну так і спроба в тебе була відверто слабенька. Ну нічого, наступного разу може більше пощастить, ну там на дурника якогось потрапиш і він тобі повірить.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:08 Ответить
"Критичність", буде встановлюватись по "фен-шую"... Хто більше заплатить, той і "критичний".
показать весь комментарий
02.06.2026 00:09 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2026 00:41 Ответить
Це просто обілечування бізнесу по другому колу.

Ті, хто думали відкупитися один раз, дуже помилялися. Тепер їх будуть доїти до скону.
показать весь комментарий
02.06.2026 00:27 Ответить
100%
показать весь комментарий
02.06.2026 00:44 Ответить
Так тупо майже увесь бізнес піде в тінь чи зникне..на кожну дію знайдеться протидія
показать весь комментарий
02.06.2026 01:09 Ответить
Так а їх не цікавлять наслідки.
Бабло тут і зараз або моб-свіжачок.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:12 Ответить
Ну причому тут ВОВА? Доречі а хто такий ВОВА?
показать весь комментарий
02.06.2026 00:38 Ответить
І що? Тупо всі перейдуть в тінь, ніхто не хоче вмирати в сиркових м'ясних штурмах
показать весь комментарий
02.06.2026 00:41 Ответить
 
 