Правительство обнародовало новые правила бронирования: статус критически важных предприятий будет действовать только до 1 сентября

Кабинет Министров официально обнародовал постановление, которое устанавливает новые сроки и изменяет порядок пересмотра статуса критически важных предприятий, имеющих право на отсрочку от мобилизации для своих сотрудников.

Соответствующее постановление от 30 мая опубликовано на сайте Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно решению Кабмина, все ранее принятые решения о признании предприятий критически важными будут оставаться в силе исключительно в течение определенного им срока, но в любом случае не дольше 1 сентября 2026 года. В дальнейшем бизнесу придется подтверждать свой статус по новым, более жестким правилам.

Правительство установило четкие временные рамки для пересмотра критериев и проверки самого бизнеса, а также повысило финансовые требования к забронированным работникам.

Ключевые изменения и сроки согласно постановлению Кабмина:

До 10 июня 2026 года: Министерства, центральные органы исполнительной власти и Областные военные администрации (ОВА) обязаны полностью пересмотреть и обновить свои критерии определения критически важных предприятий.

До 1 июля 2026 года: Профильные ведомства должны провести проверку предприятий на соответствие обновленным требованиям. В случае утраты оснований для критичности статус будет отменен.

До 1 августа 2026 года: Минобороны, Минцифры и Пенсионный фонд должны завершить доработку электронных систем под новые правила. "Дія" обновит программное обеспечение в течение двух недель, а окончательную техническую реализацию обеспечит до начала августа.

Новый зарплатный порог: Правительство повысило минимальную планку для бронирования части работников с 2,5 до 3 минимальных зарплат (что составляет 25 941 грн) .

Льготы для прифронтовых зон: Для предприятий, которые физически работают на территориях активных или возможных боевых действий или на ВОТ, оставлен более низкий порог — не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн).

Санкции за нарушение лимитов

Кабмин также прописал ответственность для руководителей компаний. Если предприятие в силу определенных обстоятельств превысит установленный лимит забронированных работников, оно обязано в течение 10 рабочих дней самостоятельно подать заявление через портал "Дія" об аннулировании "лишнего" бронирования.

В случае игнорирования этой нормы или выявления превышения лимита государственными органами, такое нарушение станет прямым основанием для отмены статуса критически важного предприятия.

