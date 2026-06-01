Уряд оприлюднив нові правила бронювання: статус критичних підприємств діятиме лише до 1 вересня

Кабінет Міністрів офіційно оприлюднив постанову, яка запроваджує нові строки та змінює порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що мають право на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Відповідна постанова від 30 травня опублікована на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Кабміну, всі раніше ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними виключно протягом визначеного їм строку, але в будь-якому разі не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Надалі бізнесу доведеться підтверджувати свій статус за новими жорсткішими правилами.

Уряд встановив чіткі часові рамки для ревізії критеріїв та перевірки самого бізнесу, а також підвищив фінансові вимоги до заброньованих працівників.

Ключові зміни та дедлайни згідно з постановою Кабміну:

  • До 10 червня 2026 року: Міністерства, центральні органи виконавчої влади та Обласні військові адміністрації (ОВА) зобов'язані повністю переглянути та оновити свої критерії визначення критично важливих підприємств.

  • До 1 липня 2026 року: Профільні відомства мають провести перевірку підприємств на відповідність оновленим вимогам. У разі втрати підстав для критичності статус буде скасовано.

  • До 1 серпня 2026 року: Міноборони, Мінцифри та Пенсійний фонд мають завершити доопрацювання електронних систем під нові правила. "Дія" оновить програмне забезпечення протягом двох тижнів, а фінальну технічну реалізацію забезпечить до початку серпня.

  • Новий зарплатний поріг: Уряд підвищив мінімальну планку для бронювання частини працівників з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (що становить 25 941 грн).

  • Пільги для прифронтових зон: Для підприємств, які фізично працюють на територіях активних чи можливих бойових дій або на ТОТ, залишено нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).

Санкції за порушення лімітів

Кабмін також прописав відповідальність для керівників компаній. Якщо підприємство через певні обставини перевищить встановлений ліміт заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву через портал "Дія" про анулювання "зайвого" бронювання.

У разі ігнорування цієї норми або виявлення перевищення ліміту державними органами, таке порушення стане прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Поліція, телемарафон, всякі розважальні шоу які відкриваються кожен місяць, це критичні підприємства?
01.06.2026 23:48 Відповісти
А як без них блазень буде щодня потужнічати?
02.06.2026 00:50 Відповісти
А що там, з пропагандистом зеленського кацапом Петровим? Де він зараз заброньований?
01.06.2026 23:48 Відповісти
А його СБУ бронює та кришує, як дуже корисного.

Це все, що треба знати про тилове СБУ.
01.06.2026 23:53 Відповісти
Зрозуміло. Лідор то ніпрічьом
02.06.2026 00:00 Відповісти
Так СБУ - лакеї лідора.
02.06.2026 00:23 Відповісти
Як там справи у пересувного цирку?
02.06.2026 00:03 Відповісти
Цирк заброньований.
02.06.2026 00:40 Відповісти
З бронью залишаться тільки клоуни.
02.06.2026 00:04 Відповісти
Свій цирк верховний блазень не хоче відправляти в окопи.
02.06.2026 00:46 Відповісти
Всіх у м'ясорубку! Ура зеленому кагалу!
02.06.2026 00:07 Відповісти
Ну раз тобі у штурми,пілоти БЛС , артілерісти, водії йти сцикотно,то така вакансія тебе (і інших сцикунів-ухилянтів) повинна задовольнити:
"

Терміново потрібен діловод (чоловіки)

Запрошуємо відповідального та вмотивованого кандидата для роботи з документацією.

Обов'язки: опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, робота з документами (переважно за встановленими зразками), заповнення та ведення таблиць, облік документації.

Вимоги: володіння програмою Word та уважність до деталей, відповідальність, бажання працювати з документами.

Умови: служба на посаді солдатського, (сержантського) складу, повне забезпечення, соціальні гарантії, гарантовано проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), супровід до ТЦК.

Гарантуємо призначення саме у наш підрозділ на відповідну посаду. Деталі за телефоном: +380959787419.."
Двони! Чи й тут нездатен ?
02.06.2026 00:17 Відповісти
А що сталося з попереднім діловодом? Відправили в штурмовики? 2 млн мобілізованих і не вистачає діловодів? Жінок набирайте папірці перекладати.
02.06.2026 00:38 Відповісти
Це Новий підрозділ,ще не було "попередника"...А так і будеш за жінками ховатися ?
02.06.2026 00:59 Відповісти
А що сталося зі старим підрозділом?
02.06.2026 01:01 Відповісти
Яким "старим"? Чи знову тільки "зраду" і відмазки своєї бездарності шукаєш? Бат розширюється..
02.06.2026 01:06 Відповісти
Я б сказав, що ти кумедний, але я цю маячню вже стільки разів чув, що навіть легку посмішку не викликає. Куди минулі діловоди зникли? Не витримали напруги від перекладання папірців? Чи були переведені в піхоту, де й сконали? Якщо що, можеш не відповідати, бо відповідь і так очевидна.
02.06.2026 01:00 Відповісти
Сцикля кончена,я все написав-може ти нездатен самостійно номер телефона набрати? Зовсім ви там ,під смердячими спідницями знесилили..
02.06.2026 01:04 Відповісти
Ти, чого, ухилянт, досі не в окопі? Бурятів чекаєш? Без тебе в окопі не буде ніяких кордонів 91 року!
02.06.2026 01:08 Відповісти
Що, образився, що тебе так швидко вивели на чисту воду? Ну так і спроба в тебе була відверто слабенька. Ну нічого, наступного разу може більше пощастить, ну там на дурника якогось потрапиш і він тобі повірить.
02.06.2026 01:08 Відповісти
"Критичність", буде встановлюватись по "фен-шую"... Хто більше заплатить, той і "критичний".
02.06.2026 00:09 Відповісти
02.06.2026 00:41 Відповісти
Це просто обілечування бізнесу по другому колу.

Ті, хто думали відкупитися один раз, дуже помилялися. Тепер їх будуть доїти до скону.
02.06.2026 00:27 Відповісти
100%
02.06.2026 00:44 Відповісти
Так тупо майже увесь бізнес піде в тінь чи зникне..на кожну дію знайдеться протидія
02.06.2026 01:09 Відповісти
Ну причому тут ВОВА? Доречі а хто такий ВОВА?
02.06.2026 00:38 Відповісти
І що? Тупо всі перейдуть в тінь, ніхто не хоче вмирати в сиркових м'ясних штурмах
02.06.2026 00:41 Відповісти
 
 