Уряд оприлюднив нові правила бронювання: статус критичних підприємств діятиме лише до 1 вересня

Кабінет Міністрів офіційно оприлюднив постанову, яка запроваджує нові строки та змінює порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що мають право на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Відповідна постанова від 30 травня опублікована на сайті Кабміну.

Згідно з рішенням Кабміну, всі раніше ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними виключно протягом визначеного їм строку, але в будь-якому разі не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Надалі бізнесу доведеться підтверджувати свій статус за новими жорсткішими правилами.

Уряд встановив чіткі часові рамки для ревізії критеріїв та перевірки самого бізнесу, а також підвищив фінансові вимоги до заброньованих працівників.

Ключові зміни та дедлайни згідно з постановою Кабміну:

До 10 червня 2026 року: Міністерства, центральні органи виконавчої влади та Обласні військові адміністрації (ОВА) зобов'язані повністю переглянути та оновити свої критерії визначення критично важливих підприємств.

До 1 липня 2026 року: Профільні відомства мають провести перевірку підприємств на відповідність оновленим вимогам. У разі втрати підстав для критичності статус буде скасовано.

До 1 серпня 2026 року: Міноборони, Мінцифри та Пенсійний фонд мають завершити доопрацювання електронних систем під нові правила. "Дія" оновить програмне забезпечення протягом двох тижнів, а фінальну технічну реалізацію забезпечить до початку серпня.

Новий зарплатний поріг: Уряд підвищив мінімальну планку для бронювання частини працівників з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (що становить 25 941 грн) .

Пільги для прифронтових зон: Для підприємств, які фізично працюють на територіях активних чи можливих бойових дій або на ТОТ, залишено нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).

Санкції за порушення лімітів

Кабмін також прописав відповідальність для керівників компаній. Якщо підприємство через певні обставини перевищить встановлений ліміт заброньованих працівників, воно зобов'язане протягом 10 робочих днів самостійно подати заяву через портал "Дія" про анулювання "зайвого" бронювання.

У разі ігнорування цієї норми або виявлення перевищення ліміту державними органами, таке порушення стане прямою підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

