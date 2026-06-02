США и Великобритания провели совместные военные учения в 30 км от Беларуси

США и Великобритания провели в Литве масштабные военные учения Flytrap, направленные на противодействие беспилотникам.

Об этом говорится в материале Forbes.

Как военные учатся сбивать дроны в движении

Учения стали частью работы НАТО по усилению обороны восточного фланга и развитию новых подходов к борьбе с беспилотниками. Такие тренировки учитывают условия современной маневренной войны.

Серия Flytrap стартовала в прошлом году. Ранее этапы проходили в Германии и Польше. С каждым разом масштаб и сложность учений растут вместе с развитием технологий.

Во время маневров американские подразделения вместе с британскими десантниками отрабатывали отражение атак дронов на уровне эскадрильи. Участники протестировали более 50 новых разработок. Среди них дроны-перехватчики, системы обнаружения, сенсоры и наземные беспилотные платформы.

Военные также передавали производителям отзывы о работе техники в полевых условиях. Следующий этап планируется провести уже на уровне бригады.

Новые технологии и простые решения одновременно

Главный технический директор армии США Александр Миллер объяснил, что проект Flytrap создали для интеграции средств борьбы с дронами в боевые действия, а не только для защиты объектов.

"Как объединить все это таким образом, чтобы солдаты по-прежнему могли сражаться, передвигаться и взаимодействовать с системой обороны, которая работает вокруг них, чтобы защитить их? В этом и заключается происхождение Flytrap", - сказал он.

По его словам, важную роль играют не только высокие технологии. Значение имеют также маневрирование, маскировка и использование защитных сеток.

Отдельное внимание уделили обмену данными между британскими и американскими системами. Миллер назвал Великобританию ключевым партнером в этом направлении.

Он также отметил, что союзники обмениваются опытом и ищут эффективные решения для борьбы с дронами. Одной из задач является создание единой системы обмена информацией между всеми датчиками.

Кроме того, США работают над удешевлением борьбы с беспилотниками. В частности, тестируют боеприпасы с бесконтактными детонаторами, которые можно использовать из обычного оружия.

В США ожидают, что следующий этап учений станет самым масштабным и сложным за все время. Такие тренировки укрепляют взаимодействие между союзниками и повышают готовность к современным угрозам.

