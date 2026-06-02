Трамп призвал Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине, – СМИ

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь положить конец войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале South China Morning Post.

Почему США обратились к Китаю

По информации источников, во время встречи в Пекине Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик.

"Переговоры России и Украины зашли в тупик"

В связи с этим президент США призвал Китай повлиять на российского диктатора Путина, чтобы вернуть его к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что такое обращение свидетельствует о стремлении Вашингтона более активно вовлечь Пекин в процесс прекращения войны.

Также подчеркивается, что завершение войны стало ключевым направлением внешней политики Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже есть реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Есть четкое поручение от главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.

