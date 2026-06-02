РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14549 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
3 002 9

Трамп призвал Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине, – СМИ

Трамп, Си о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь положить конец войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале South China Morning Post.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему США обратились к Китаю

По информации источников, во время встречи в Пекине Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик.

"Переговоры России и Украины зашли в тупик", – отметил он во время беседы.

В связи с этим президент США призвал Китай повлиять на российского диктатора Путина, чтобы вернуть его к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что такое обращение свидетельствует о стремлении Вашингтона более активно вовлечь Пекин в процесс прекращения войны.

Также подчеркивается, что завершение войны стало ключевым направлением внешней политики Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

  • Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день уже есть реальные признаки формирования основы для прекращения активных боевых действий. Есть четкое поручение от главы государства попытаться завершить горячую фазу войны до начала зимы.

Читайте также: Китай отказался от нового газопровода из РФ: Путину не удалось убедить Си Цзиньпина, - The Washington Post

Автор: 

путин владимир (32540) Си Цзиньпин (393) Трамп Дональд (8161) война в Украине (8383)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сі просто чекає чий труп пропливе по річці.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:10 Ответить
Неее, Сі вже зрозумів, що труп буде неодин...
показать весь комментарий
02.06.2026 02:32 Ответить
китаю це не вигідно, бо їм треба слабка вразлива росі на довгий період для постійної купівлі задешево енергоресурсів, пограбування лісу та копалин, і перспективи поступового окитаювання значної теріторії Сибіру. Але тупий трамп цього не розуміє, та і не встигне зрозуміти.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:22 Ответить
Завтра патлатий ідіот скаже, що це фейкньюс.
показать весь комментарий
02.06.2026 01:25 Ответить
І смішно, і жалюгідно, і хочеться добити вже це тупезне мерзотне створіння, шоб воно не мучалось!
З агнімьота...
показать весь комментарий
02.06.2026 02:35 Ответить
А як же 24 години?...Да, доні обісрався "окончательно и безповоротно"
показать весь комментарий
02.06.2026 06:21 Ответить
Рудий не спроможний завершити ? 🤡 💩
показать весь комментарий
02.06.2026 07:14 Ответить
Як перемовини могли зайти у глухий кут, якщо вони туди навіть не заходили??
показать весь комментарий
02.06.2026 08:20 Ответить
Схоже на те, що "24 години" агента "краснова" добігають кінця.
показать весь комментарий
02.06.2026 08:39 Ответить
 
 