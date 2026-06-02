Мать главы БЭБ Киева Лисаковского покупала жилье по цене ниже рыночной, а жена задекларировала 63,5 тыс. грн дохода, - СМИ

Руководитель БЭБ Киева Роман Лисаковский

По данным расследования Bihus.Info, мать исполняющего обязанности руководителя столичного БЭБ Романа Лысаковского приобрела ряд объектов недвижимости по цене, значительно ниже рыночной. В то же время его жена, которая является совладелицей стоматологической клиники в Тернополе, задекларировала лишь 63,5 тыс. грн годового дохода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наBihus.Info.

Что задекларировал Лысаковский?

Как отмечается, в декларации Лысаковского нет собственного жилья в Киеве и собственных автомобилей. В то же время журналисты выяснили, что семья проживает в дуплексе площадью 133 квадратных метра в Софиевской Борщаговке под Киевом и пользуется Volkswagen Touareg. И дом, и автомобиль записаны на мать чиновника Людмилу Лисаковскую.

По данным расследования, мать чиновника владеет также квартирами в Киеве и Тернополе. В частности, речь идет о жилье в столичных ЖК Cosmopolitan и "Элегант". Журналисты обратили внимание, что покупки недвижимости часто совпадали по времени с карьерным ростом ее сына.

Мать купила дом по низкой цене

По данным журналистов, в 2025 году Людмила Лысаковская приобрела дом под Киевом, который, согласно декларации ее сына, вместе с землей стоил около 2 миллионов гривен. В то же время журналисты нашли объявления о продаже похожих дуплексов в том же жилом комплексе без ремонта за более чем 3 миллиона гривен. Мать чиновника объяснила разницу тем, что продавец спешил продать недвижимость и согласился на более низкую цену.

Клиника жены

В расследовании также речь идет о стоматологической клинике жены чиновника Светланы Лысаковской в Тернополе. По словам журналистов, клиника работала более десяти лет, имела нескольких врачей, современное оборудование и широкий перечень услуг. В то же время доход ФЛП Лисаковской в 2024 году, согласно декларации мужа, составил всего 63,5 тысячи гривен.

Журналисты отмечают, что в предыдущие годы задекларированные доходы бизнеса также были сравнительно небольшими. Например, в 2021 году ФЛП Лисаковской получило 235 тысяч гривен дохода за год. При этом клиника предоставляла услуги по имплантации, ортодонтии, хирургии и имела штат сотрудников.

Отдельно отмечается, что не удалось найти юридическое лицо, через которое работала клиника. Лисаковский в ответе журналистам заявил, что медицинское учреждение работало в соответствии с законодательством, а часть специалистов могла быть оформлена как отдельные ФЛП.

Еще один эпизод касается продажи клиники в 2025 году после переезда семьи в Киев. По данным журналистов, в объявлении бизнес предлагали за 140 тысяч долларов. В то же время официально объект продали примерно за 2 миллиона гривен. Лисаковский объяснила такую разницу длительным поиском покупателя и торгами во время продажи.

просто якась безнадія

zельона корупційна дира
02.06.2026 09:16 Ответить
Нікада такова нє била-і вот апять...
02.06.2026 09:22 Ответить
В зеленій вигрібний ямі ніколи не було, немає і не буде жодної порядної людини. Це аксіома. Без жодних виключень. Якщо зелений, значть покидьок.
02.06.2026 09:27 Ответить
Заздрю тернопільчанам, стоматологи там сидять мабуть без пацієнтів.
02.06.2026 09:18 Ответить
Менше зубів - менше карієсу )
02.06.2026 09:47 Ответить
було б дивно якщо було якось по іншому.....зелена наволочь
02.06.2026 09:19 Ответить
Мати посадовця пояснила різницю тим, що продавець поспішав продати нерухомість і погодився на нижчу ціну. Джерело: https://censor.net/ua/n4006261, поспішав тому що син вже тримав його за айци.
02.06.2026 09:21 Ответить
А ще він заброньований, може відпочивати за кордоном. В окоп не піде. Все тому, що любить і служить нашому Лідору
02.06.2026 09:24 Ответить
Шкода, що це вже призначенець нового очільника беб.
Сподіваюся на швидке реагування та відповідні кадрові рішення.
02.06.2026 09:28 Ответить
Не заважайте людям жити у країні мрій преЗЕдента..
02.06.2026 09:29 Ответить
ЗаБЕБали вже ці БЕБи - хто їх стільки наплодив?
02.06.2026 09:37 Ответить
А ці крадуть та крадуть. І на руїнах Києва будуть красти,тварюки.
02.06.2026 09:37 Ответить
Мама любе житло.
02.06.2026 09:43 Ответить
Так було завжди, і не тільки останніх 35 років. Це наша ДНК, це правила по замовчуванню. Людину, яка вміє бабла намутити, всі поважають. А людину, яка живе чесно, вважають лохом.
02.06.2026 09:51 Ответить
така система , інші люди для неї не підходять ...
наступного разу коли будете голосувати обирайте патріота і людину рішучу .
всі ми цю людину знаємо
02.06.2026 09:52 Ответить
А для чего он работает на этой посаде?
02.06.2026 09:56 Ответить
Якщо злодій обіймає вищу посаду, то він красти не стане менше. А чіпати його не будуть ті, хто призначав, інакше випливе, скільки це йому коштувало.
02.06.2026 10:07 Ответить
-Мама, от тібе деньгі, купиш квартиру і машину.
-Синок, гдеже ти їх взял деньгі?
-Вдачно вкрав.
-От маладец. Не дарма тебе виховувала.
