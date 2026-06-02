Мать главы БЭБ Киева Лисаковского покупала жилье по цене ниже рыночной, а жена задекларировала 63,5 тыс. грн дохода, - СМИ

По данным расследования Bihus.Info, мать исполняющего обязанности руководителя столичного БЭБ Романа Лысаковского приобрела ряд объектов недвижимости по цене, значительно ниже рыночной. В то же время его жена, которая является совладелицей стоматологической клиники в Тернополе, задекларировала лишь 63,5 тыс. грн годового дохода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наBihus.Info.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что задекларировал Лысаковский?

Как отмечается, в декларации Лысаковского нет собственного жилья в Киеве и собственных автомобилей. В то же время журналисты выяснили, что семья проживает в дуплексе площадью 133 квадратных метра в Софиевской Борщаговке под Киевом и пользуется Volkswagen Touareg. И дом, и автомобиль записаны на мать чиновника Людмилу Лисаковскую.

По данным расследования, мать чиновника владеет также квартирами в Киеве и Тернополе. В частности, речь идет о жилье в столичных ЖК Cosmopolitan и "Элегант". Журналисты обратили внимание, что покупки недвижимости часто совпадали по времени с карьерным ростом ее сына.

Читайте также: Депутата и двух чиновников местных советов приговорили к штрафам за сокрытие доходов, - НАПК

Мать купила дом по низкой цене

По данным журналистов, в 2025 году Людмила Лысаковская приобрела дом под Киевом, который, согласно декларации ее сына, вместе с землей стоил около 2 миллионов гривен. В то же время журналисты нашли объявления о продаже похожих дуплексов в том же жилом комплексе без ремонта за более чем 3 миллиона гривен. Мать чиновника объяснила разницу тем, что продавец спешил продать недвижимость и согласился на более низкую цену.

Клиника жены

В расследовании также речь идет о стоматологической клинике жены чиновника Светланы Лысаковской в Тернополе. По словам журналистов, клиника работала более десяти лет, имела нескольких врачей, современное оборудование и широкий перечень услуг. В то же время доход ФЛП Лисаковской в 2024 году, согласно декларации мужа, составил всего 63,5 тысячи гривен.

Журналисты отмечают, что в предыдущие годы задекларированные доходы бизнеса также были сравнительно небольшими. Например, в 2021 году ФЛП Лисаковской получило 235 тысяч гривен дохода за год. При этом клиника предоставляла услуги по имплантации, ортодонтии, хирургии и имела штат сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГМС из Хмельницкой области скрыл в декларации имущество на сумму более 13 млн грн: ему сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

Отдельно отмечается, что не удалось найти юридическое лицо, через которое работала клиника. Лисаковский в ответе журналистам заявил, что медицинское учреждение работало в соответствии с законодательством, а часть специалистов могла быть оформлена как отдельные ФЛП.

Еще один эпизод касается продажи клиники в 2025 году после переезда семьи в Киев. По данным журналистов, в объявлении бизнес предлагали за 140 тысяч долларов. В то же время официально объект продали примерно за 2 миллиона гривен. Лисаковский объяснила такую разницу длительным поиском покупателя и торгами во время продажи.