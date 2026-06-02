Мати очільника БЕБ Києва Лисаковського купувала житло нижче ринку, а дружина задекларувала 63,5 тис. грн доходу, - ЗМІ

За даними розслідування Bihus.Info, мати виконувача обов’язків керівника столичного БЕБ Романа Лисаковського придбала низку об’єктів нерухомості за вартістю, яка була суттєво нижчою за ринкову. Водночас його дружина, яка є співвласницею стоматологічної клініки у Тернополі, задекларувала лише 63,5 тис. грн річного доходу.

Що декларував Лисаковський?

Як зазначається, що у декларації Лисаковського немає власного житла в Києві та власних автомобілів. Водночас журналісти з'ясували, що родина мешкає у дуплексі площею 133 квадратні метри в Софіївській Борщагівці під Києвом та користується Volkswagen Touareg. І будинок, і автомобіль записані на матір посадовця Людмилу Лисаковську.

За даними розслідування, мати посадовця володіє також квартирами у Києві та Тернополі. Зокрема, йдеться про житло в столичних ЖК Cosmopolitan та "Елегант". Журналісти звернули увагу, що покупки нерухомості часто збігалися у часі з кар'єрним зростанням її сина.

Мати купила задешево будинок

За даними журналістів, у 2025 році Людмила Лисаковська придбала будинок під Києвом, який, згідно з декларацією її сина, разом із землею коштував близько 2 мільйонів гривень. Водночас журналісти знайшли оголошення про продаж схожих дуплексів у тому ж житловому комплексі без ремонту за понад 3 мільйони гривень. Мати посадовця пояснила різницю тим, що продавець поспішав продати нерухомість і погодився на нижчу ціну.

Клініка дружини

У розслідуванні також йдеться про стоматологічну клініку дружини посадовця Світлани Лисаковської у Тернополі. За словами журналістів, клініка працювала понад десять років, мала кількох лікарів, сучасне обладнання та широкий перелік послуг. Водночас дохід ФОП Лисаковської у 2024 році, згідно з декларацією чоловіка, становив лише 63,5 тисячі гривень.

Журналісти зазначають, у попередні роки задекларовані доходи бізнесу також були порівняно невеликими. Наприклад, у 2021 році ФОП Лисаковської отримав 235 тисяч гривень доходу за рік. При цьому клініка надавала послуги імплантації, ортодонтії, хірургії та мала штат працівників.

Окремо наголошується, що не вдалося знайти юридичної особи, через яку працювала клініка. Лисаковський у відповіді журналістам заявив, що медичний заклад працював відповідно до законодавства, а частина спеціалістів могла бути оформлена як окремі ФОПи.

Ще один епізод стосується продажу клініки у 2025 році після переїзду родини до Києва. За даними журналістів, в оголошенні бізнес пропонували за 140 тисяч доларів. Водночас офіційно об'єкт продали приблизно за 2 мільйони гривень. Лисаковський пояснила таку різницю тривалим пошуком покупця та торгом під час продажу.