РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14999 посетителей онлайн
Новости Донетчина
446 1

Россия завершает подчинение оккупированной территории Донецкой области своей судебной системе

На оккупированной Донетчине россияне завершают процесс интеграции в судебную систему государства-агрессора

На временно оккупированной территории Донецкой области россияне завершают формирование сети мировых судей, которые войдут в состав судебной системы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Восточная правозащитная группа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным правозащитников, на оккупированной территории Донецкой области формируют 114 судебных участков мировых судей. Соответствующих кандидатов уже определили в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.

Суды будут работать по российским законам

Мировые судьи будут рассматривать широкий спектр дел – имущественные и гражданские споры небольшой стоимости, вопросы расторжения брака, взыскания долгов, отдельные трудовые конфликты, административные правонарушения, а также ряд уголовных дел небольшой тяжести.

В Восточной правозащитной группе отмечают, что таким образом значительная часть повседневных юридических вопросов жителей оккупированных территорий переходит под контроль российского законодательства.

"Формально это подается как повышение доступности правосудия и оптимизация работы судебной системы. На самом же деле речь идет о создании полноценной российской судебной вертикали на оккупированных территориях. Суд – это не просто государственное учреждение. Именно через судебные механизмы решаются вопросы собственности, наследования, бизнеса, административного преследования и легализации решений оккупационных властей", – отмечают правозащитники.

Читайте: В Крыму оккупанты приговорили двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы

Оккупационные власти усиливают контроль

В правозащитной организации считают, что после завершения формирования сети любые имущественные, гражданские или административные споры на оккупированной части Донецкой области будут рассматриваться исключительно по правилам и процедурам российской судебной системы.

По мнению экспертов, это является очередным шагом к интеграции захваченных территорий в правовое поле государства-агрессора и усилению контроля над местным населением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будет судим российский судья, вынесший незаконный приговор пленному защитнику Мариуполя

Автор: 

оккупация (10245) суд (24726) Донецкая область (12388)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деякі рашисти пишуть, що свій шанс зупинити війну по лінії бойового зіткнення вони вже "упустили".
В далі до кінця цього року - зміна настроїв російського населення у бік завершення війни "любой ценой" аж до тези про "кордони 1991 року":

показать весь комментарий
02.06.2026 12:27 Ответить
 
 