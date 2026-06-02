Россия завершает подчинение оккупированной территории Донецкой области своей судебной системе
На временно оккупированной территории Донецкой области россияне завершают формирование сети мировых судей, которые войдут в состав судебной системы РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Восточная правозащитная группа.
По данным правозащитников, на оккупированной территории Донецкой области формируют 114 судебных участков мировых судей. Соответствующих кандидатов уже определили в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.
Суды будут работать по российским законам
Мировые судьи будут рассматривать широкий спектр дел – имущественные и гражданские споры небольшой стоимости, вопросы расторжения брака, взыскания долгов, отдельные трудовые конфликты, административные правонарушения, а также ряд уголовных дел небольшой тяжести.
В Восточной правозащитной группе отмечают, что таким образом значительная часть повседневных юридических вопросов жителей оккупированных территорий переходит под контроль российского законодательства.
"Формально это подается как повышение доступности правосудия и оптимизация работы судебной системы. На самом же деле речь идет о создании полноценной российской судебной вертикали на оккупированных территориях. Суд – это не просто государственное учреждение. Именно через судебные механизмы решаются вопросы собственности, наследования, бизнеса, административного преследования и легализации решений оккупационных властей", – отмечают правозащитники.
Оккупационные власти усиливают контроль
В правозащитной организации считают, что после завершения формирования сети любые имущественные, гражданские или административные споры на оккупированной части Донецкой области будут рассматриваться исключительно по правилам и процедурам российской судебной системы.
По мнению экспертов, это является очередным шагом к интеграции захваченных территорий в правовое поле государства-агрессора и усилению контроля над местным населением.
