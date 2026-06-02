Росія завершує підпорядкування окупованої території Донеччини своїй судовій системі

На тимчасово окупованій частині Донецької області росіяни завершують формування мережі мирових суддів, які стануть частиною судової системи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Східна правозахисна група.

За даними правозахисників, на окупованій території Донеччини формують 114 судових дільниць мирових суддів. Відповідних кандидатів уже визначили в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Маріуполі, Волновасі та інших населених пунктах.

Суди працюватимуть за російськими законами

Мирові судді розглядатимуть широкий спектр справ – майнові та цивільні спори невеликої вартості, питання розірвання шлюбу, стягнення боргів, окремі трудові конфлікти, адміністративні правопорушення, а також низку кримінальних справ невеликої тяжкості.

У Східній правозахисній групі зазначають, що таким чином значна частина повсякденних юридичних питань жителів окупованих територій переходить під контроль російського законодавства.

"Формально це подається як підвищення доступності правосуддя та оптимізація роботи судової системи. Насправді ж йдеться про створення повноцінної російської судової вертикалі на окупованих територіях. Суд – це не просто державна установа. Саме через судові механізми вирішуються питання власності, спадщини, бізнесу, адміністративного переслідування та легалізації рішень окупаційної влади", – наголошують правозахисники.

Окупаційна влада посилює контроль

У правозахисній організації вважають, що після завершення формування мережі будь-які майнові, цивільні чи адміністративні спори на окупованій частині Донеччини розглядатимуться виключно за правилами та процедурами російської судової системи.

На думку експертів, це є черговим кроком до інтеграції захоплених територій у правове поле держави-агресора та посилення контролю над місцевим населенням.

