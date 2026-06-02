РФ нанесла комбинированный удар по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" в Харьковской области
Во время ночной атаки на один из ключевых объектов «Нафтогаза» в Харьковской области противникприменил комбинированную тактику.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, сначала объект атаковали беспилотниками. Примерно через час россияне нанесли повторный удар ракетами.
«Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и людям, которые спасают, ремонтируют и восстанавливают. Именно такая тактика привела к трагическим последствиям в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Новые подходы
После трагических событий мая Группа«Нафтогаз» пересмотрела подходы к безопасности и усилила протоколы реагирования при ликвидации последствий атак. Это позволяет минимизировать риски для сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.
«Адаптируясь к таким реалиям, мы ввели более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для наших сотрудников. Спасибо коллегам за то, что были сделаны выводы, и на этот раз обошлось без пострадавших. Оценка последствий и восстановительные работы — сразу, как только позволит ситуация с безопасностью», — добавил Корецкий.
Сообщается, что на месте работают соответствующие службы. Масштабы повреждений уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль