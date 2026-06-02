РФ завдала комбінованого удару по одному з ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині

Під час нічної атаки на один із ключових об’єктів "Нафтогазу" в Харківській області ворог застосував комбіновану тактику.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину росіяни завдали повторного удару ракетами.

"Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте: РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині: є суттєві пошкодження

Нові підходи

Після трагічних подій травня Група "Нафтогаз" переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак. Це дозволяє мінімізувати ризики для працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.



"Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — одразу, щойно дозволить безпекова ситуація", — додав Корецький.

Читайте: Росіяни масовано атакують об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині: є масштабні пожежі, пошкоджено обладнання

Повідомляється, що на місці працюють відповідні служби. Масштаби пошкоджень уточнюються.