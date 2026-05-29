РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині: є суттєві пошкодження

Протягом доби російські війська атакували об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Сумській областях, унаслідок чого спалахнули пожежі.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині.

На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.

Є пошкодження

Повідомляється, що внаслідок ударів є суттєві пошкодження. Виникли пожежі.



"Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною", - наголосили в "Нафтогазі".

