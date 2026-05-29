РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині: є суттєві пошкодження
Протягом доби російські війська атакували об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Сумській областях, унаслідок чого спалахнули пожежі.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині.
На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.
Є пошкодження
Повідомляється, що внаслідок ударів є суттєві пошкодження. Виникли пожежі.
"Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною", - наголосили в "Нафтогазі".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль