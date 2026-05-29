РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Сумской областях: есть существенные повреждения

В течение суток российские войска атаковали объекты Группы "Нафтогаз" в Харьковской и Сумской областях, в результате чего возникли пожары.

Что известно

Как отмечается, под ударами оказалась нефтегазовая инфраструктура в Харьковской и Сумской областях.

На одном из объектов в Сумской области враг нанес повторный удар с интервалом в несколько часов.

Есть повреждения

Сообщается, что в результате ударов имеются существенные повреждения. Возникли пожары.

"Враг атакует нефтегазовую инфраструктуру почти непрерывно в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ситуация остается сложной", - подчеркнули в "Нафтогазе".

