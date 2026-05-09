Россияне атаковали спецтранспорт газовиков на Донетчине: автомобиль уничтожен до основания. ВИДЕО

Сегодня в 10:45 российские войска атаковали с помощью FPV-дрона спецтранспорт газовиков Группы "Нафтогаз" (Донецкоблгаз) в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сообщается, что автомобиль газовой службы направлялся на вызов, чтобы восстановить инфраструктуру, поврежденную вследствие предыдущих обстрелов, и вернуть газоснабжение потребителям в прифронтовой Дружковке.

"К счастью, наши коллеги успели эвакуироваться и не пострадали", — сообщил Корецкий.

Отмечается, что автомобиль полностью уничтожен.

Что предшествовало

Напомним, 5 мая вследствие российской атаки на Полтавскую и Харьковскую области погибли трое сотрудников "Нафтогаза".

