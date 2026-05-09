Росіяни атакували спецтранспорт газовиків на Донеччині: автомобіль знищено вщент. ВIДЕО

Сьогодні о 10:45 російські війська атакували FPV-дроном спецтранспорт газовиків Групи Нафтогаз (Донецькоблгаз) на Донеччині.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Повідомляється, що автомобіль газової служби прямував на виклик, щоб відновити інфраструктуру, пошкоджену внаслідок попередніх обстрілів, і повернути газопостачання споживачам в прифронтовій Дружківці.

"На щастя, наші колеги встигли евакуюватися та не постраждали", - повідомив Корецький.

Зазначається, що автомобіль знищено вщент.

Що передувало

Нагадаємо, 5 травня внаслідок російської атаки на Полтавщину та Харківщину загинули троє працівників "Нафтогазу".

