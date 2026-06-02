Россияне заминировали часть Херсона: жителей просят не ходить по одной из главных улиц
Жителей Херсона предупредили об опасности на одной из городских магистралей из-за обнаруженных взрывоопасных предметов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. По его словам, российские военные продолжают минировать территорию города.
Где обнаружили опасные предметы
На Бериславском шоссе обнаружили противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") и другие взрывоопасные предметы.
Опасным считается участок от железнодорожного вокзала до улицы Ладычука.
В то же время в городской военной администрации предупреждают, что фактическая зона минирования может быть больше.
"Поступает информация об очередном минировании территории города российскими войсками", – сообщил Ярослав Шанько.
Людей просят обходить опасную территорию
Жителям и гостям Херсона рекомендуют воздержаться от передвижения по указанному участку и быть максимально осторожными.
В случае обнаружения подозрительных предметов граждан призывают не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать в соответствующие службы.
В городской военной администрации напоминают, что российские войска не впервые минируют улицы Херсона. В частности, взрывоопасные предметы нередко разбрасывают с помощью беспилотников.
