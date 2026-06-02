Росіяни замінували частину Херсона: жителів просять не ходити однією з головних вулиць

Херсонців попередили про мінування ворогом міста

Мешканців Херсона попередили про небезпеку на одній із міських магістралей через виявлені вибухонебезпечні предмети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, російські військові продовжують мінувати територію міста.

Де виявили небезпечні предмети

На Бериславському шосе виявили протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") та інші вибухонебезпечні предмети.

Небезпечною вважається ділянка від залізничного вокзалу до вулиці Ладичука.

Водночас у міській військовій адміністрації попереджають, що фактична зона мінування може бути більшою.

"Надходить інформація про чергове мінування території міста російськими військами", – повідомив Ярослав Шанько.

Людей просять оминати небезпечну територію

Мешканцям і гостям Херсона рекомендують утриматися від пересування вказаною ділянкою та бути максимально обережними.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти відповідні служби.

У міській військовій адміністрації нагадують, що російські війська не вперше мінують вулиці Херсона. Зокрема, вибухонебезпечні предмети нерідко розкидають за допомогою безпілотників.

Кацапи від безсилля і безвихідності на фронті замінували Херсон і обстріляли Київ і Дніпро. Не треба відповідати їм симетрично, задовольняємося їхнім «безсиллям».
02.06.2026 14:21 Відповісти
Е ні. Клован завдасть ніщивного удару в Телеграм.
02.06.2026 14:23 Відповісти
Треба зробити "крим" на заправках всієї європейської частини росії.
Це досить реально.
02.06.2026 14:26 Відповісти
То в чому справа? Україна вийшла з договору про заборону протипіхотних мін і тепер ми можемо влаштувати кацапам адекватну відповідь не тільки на полі бою, а й в їх містах і селах. Чого їх жаліти? Хай війна поернеться туди звідки прийшла!
02.06.2026 14:33 Відповісти
на іхніх міжнародновизнаних теріторіях минувати не будемо, але на окупованих маємо повне право, але у воїх містах і селах розкидати не будемо. Свої "вироби" ДП-02 зараз застосовуються на логістичних шляхах ТОТ.
02.06.2026 16:15 Відповісти
 
 