Росіяни замінували частину Херсона: жителів просять не ходити однією з головних вулиць

Мешканців Херсона попередили про небезпеку на одній із міських магістралей через виявлені вибухонебезпечні предмети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, російські військові продовжують мінувати територію міста.

Де виявили небезпечні предмети

На Бериславському шосе виявили протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") та інші вибухонебезпечні предмети.

Небезпечною вважається ділянка від залізничного вокзалу до вулиці Ладичука.

Водночас у міській військовій адміністрації попереджають, що фактична зона мінування може бути більшою.

"Надходить інформація про чергове мінування території міста російськими військами", – повідомив Ярослав Шанько.

Людей просять оминати небезпечну територію

Мешканцям і гостям Херсона рекомендують утриматися від пересування вказаною ділянкою та бути максимально обережними.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти відповідні служби.

У міській військовій адміністрації нагадують, що російські війська не вперше мінують вулиці Херсона. Зокрема, вибухонебезпечні предмети нерідко розкидають за допомогою безпілотників.

