17-летний студент передавал рашистам данные о позициях Сил обороны на Харьковщине, - СБУ

В Харьковской области задержан 17-летний студент местного профессионального колледжа, который корректировал российские обстрелы на Изюмском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Агента интересовали запасные командные пункты и укрепрайоны Сил обороны, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами.

"Российские спецслужбисты завербовали юношу, когда он пытался в Telegram-каналах "заказать" физическую расправу над своим отчимом из-за семейного конфликта.

Так, в одном из чатов несовершеннолетнему ответили из РФ, что обещают ликвидировать его родственника в обмен на шпионаж в интересах страны-агрессора", — говорится в сообщении.

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Чтобы выполнить задание врага, юноша объезжал местность под видом рабочих поездок от коммунального предприятия, где он подрабатывал на ремонте автодорог и тротуаров.

Во время разведывательных поездок фигурант отмечал на гугл-картах места наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Также он фиксировал электронные геолокации объектов, которые, по его мнению, защитники Харьковщины могли использовать в качестве логистических баз.

Агента задержали в комнате студенческого общежития.

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Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором тот хранил фото и координаты потенциальных "целей" для передачи врагу.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Учитывая возраст подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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