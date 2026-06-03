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Новости Задержание корректировщиков
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17-летний студент передавал рашистам данные о позициях Сил обороны на Харьковщине, - СБУ

В Харьковской области задержан 17-летний студент местного профессионального колледжа, который корректировал российские обстрелы на Изюмском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Агента интересовали запасные командные пункты и укрепрайоны Сил обороны, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами.

"Российские спецслужбисты завербовали юношу, когда он пытался в Telegram-каналах "заказать" физическую расправу над своим отчимом из-за семейного конфликта.

Так, в одном из чатов несовершеннолетнему ответили из РФ, что обещают ликвидировать его родственника в обмен на шпионаж в интересах страны-агрессора", — говорится в сообщении.

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Чтобы выполнить задание врага, юноша объезжал местность под видом рабочих поездок от коммунального предприятия, где он подрабатывал на ремонте автодорог и тротуаров.

Во время разведывательных поездок фигурант отмечал на гугл-картах места наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Также он фиксировал электронные геолокации объектов, которые, по его мнению, защитники Харьковщины могли использовать в качестве логистических баз.

Агента задержали в комнате студенческого общежития.

17-летний студент корректировал удары РФ в Харьковской области: его задержали

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Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором тот хранил фото и координаты потенциальных "целей" для передачи врагу.

17-летний студент корректировал удары РФ в Харьковской области: его задержали

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Учитывая возраст подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: 

СБУ (20733) студенты (686) корректировщик (180) Харьковская область (2746)
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Топ комментарии
+9
Якщо не можна розствіляти,то відріжте йому хоч щось...
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03.06.2026 13:11 Ответить
+7
Підростає наволоч!
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03.06.2026 13:17 Ответить
+5
Акуєвшiй золотий фонд.
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03.06.2026 13:17 Ответить
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Якщо не можна розствіляти,то відріжте йому хоч щось...
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03.06.2026 13:11 Ответить
Апендікс й не зашивати щоб не міг більше ходити й зливати кідарам інфу.
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03.06.2026 13:20 Ответить
ані же дєті..
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03.06.2026 13:24 Ответить
Можливо, ще якось там вчинить, оте прикре самогубство!!
І для родичів його не буде гірше, бо доля коригувальника-убивці Українців, їм не сподобається!?!?!
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03.06.2026 13:30 Ответить
так,
такі зрадники наводять ракети,
і тому гинуть Українці..
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03.06.2026 13:48 Ответить
Голову хоча б...
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03.06.2026 14:41 Ответить
павлік марозов, пля
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03.06.2026 13:14 Ответить
а він комусь шось должен, чи шо.
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03.06.2026 13:39 Ответить
і йому ніхто нічого..
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03.06.2026 13:42 Ответить
Так чого тоді до нього причепилися, коли ніхто нічому не должен ?
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03.06.2026 14:03 Ответить
ніхто до нього не чіплявся..
він сам проявив ініціативу,
і вирішив вбивати українців..
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03.06.2026 14:26 Ответить
Підростає наволоч!
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03.06.2026 13:17 Ответить
малолєтка малорос..
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03.06.2026 13:23 Ответить
Акуєвшiй золотий фонд.
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03.06.2026 13:17 Ответить
МОН та Лісовий із своїми недореформами. Ви до цього привели молодь зі своєю вседозволеністю та дитиноцентризмом в школах, де в них зараз лише права, а відповідальності зась ! Це ще НУШівці не доросли- ті маму рідну продадуть...
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03.06.2026 13:20 Ответить
Почему его не пристрелили , при попытке сопротвления ? Все ведь знают , что он оказывал сопротивление.
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03.06.2026 13:23 Ответить
Чого дивуєтесь є з кого приклад брать - ішак, дєрьмак, бойко і тд. Вагнерівці, чонгар, династія, всі роблять виглід що нічого небуло...
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03.06.2026 13:38 Ответить
або з батьків взяв приклад..
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03.06.2026 13:43 Ответить
Син палка,курва((
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03.06.2026 13:47 Ответить
Студент на зоне будет изучать устройство петушиного угла... и поделом тварюке
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03.06.2026 13:58 Ответить
Яке ж кримінальне нутро в цього подонка, хотів замовити вбивство відчіма, а потім згодився допомагати вбивати українців!
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03.06.2026 14:41 Ответить
Тварь виросла....
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03.06.2026 15:01 Ответить
на хімію ******* мудачилу.
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03.06.2026 15:05 Ответить
 
 