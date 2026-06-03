17-летний студент передавал рашистам данные о позициях Сил обороны на Харьковщине, - СБУ
В Харьковской области задержан 17-летний студент местного профессионального колледжа, который корректировал российские обстрелы на Изюмском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Агента интересовали запасные командные пункты и укрепрайоны Сил обороны, по которым рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами.
"Российские спецслужбисты завербовали юношу, когда он пытался в Telegram-каналах "заказать" физическую расправу над своим отчимом из-за семейного конфликта.
Так, в одном из чатов несовершеннолетнему ответили из РФ, что обещают ликвидировать его родственника в обмен на шпионаж в интересах страны-агрессора", — говорится в сообщении.
Чтобы выполнить задание врага, юноша объезжал местность под видом рабочих поездок от коммунального предприятия, где он подрабатывал на ремонте автодорог и тротуаров.
Во время разведывательных поездок фигурант отмечал на гугл-картах места наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских войск.
Также он фиксировал электронные геолокации объектов, которые, по его мнению, защитники Харьковщины могли использовать в качестве логистических баз.
Агента задержали в комнате студенческого общежития.
Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором тот хранил фото и координаты потенциальных "целей" для передачи врагу.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Учитывая возраст подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І для родичів його не буде гірше, бо доля коригувальника-убивці Українців, їм не сподобається!?!?!
такі зрадники наводять ракети,
і тому гинуть Українці..
він сам проявив ініціативу,
і вирішив вбивати українців..