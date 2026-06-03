17-річний студент передавав рашистам дані про позиції Сил оборони на Харківщині, - СБУ
На Харківщині затримано 17-річного студента місцевого професійного коледжу, який коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Агента цікавили запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами.
"Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах "замовити" фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.
Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Щоб виконати завдання ворога, юнак об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.
Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.
Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.
Агента затримали в кімнаті студентського гуртожитку.
Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому той зберігав фото і координати потенційних "цілей" для передачі ворогу.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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І для родичів його не буде гірше, бо доля коригувальника-убивці Українців, їм не сподобається!?!?!
такі зрадники наводять ракети,
і тому гинуть Українці..
він сам проявив ініціативу,
і вирішив вбивати українців..