17-річний студент передавав рашистам дані про позиції Сил оборони на Харківщині, - СБУ

На Харківщині затримано 17-річного студента місцевого професійного коледжу, який коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Агента цікавили запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами.

"Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах "замовити" фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.

Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Щоб виконати завдання ворога, юнак об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.

Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.

Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Агента затримали в кімнаті студентського гуртожитку.

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Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому той зберігав фото і координати потенційних "цілей" для передачі ворогу.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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