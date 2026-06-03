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Новини Затримання коригувальників
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17-річний студент передавав рашистам дані про позиції Сил оборони на Харківщині, - СБУ

На Харківщині затримано 17-річного студента місцевого професійного коледжу, який коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Агента цікавили запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами.

"Російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах "замовити" фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.

Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Затримано двох навідників РФ, які збирали дані для ударів по Києву та Запоріжжю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Щоб виконати завдання ворога, юнак об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.

Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.

Також він фіксував електронні геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Агента затримали в кімнаті студентського гуртожитку.

17-річний студент коригував удари РФ на Харківщині: його затримали

Читайте: Коригував масований удар Росії по Києву 24 травня: затримано 18-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому той зберігав фото і координати потенційних "цілей" для передачі ворогу.

17-річний студент коригував удари РФ на Харківщині: його затримали

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте: Колишній військовий з російським паспортом: затримано коригувальника атак РФ по Дніпру 2 червня, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13927) студенти (467) коригування (182) Харківська область (2796)
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Топ коментарі
+9
Якщо не можна розствіляти,то відріжте йому хоч щось...
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03.06.2026 13:11 Відповісти
+7
Підростає наволоч!
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03.06.2026 13:17 Відповісти
+5
Акуєвшiй золотий фонд.
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03.06.2026 13:17 Відповісти
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Якщо не можна розствіляти,то відріжте йому хоч щось...
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03.06.2026 13:11 Відповісти
Апендікс й не зашивати щоб не міг більше ходити й зливати кідарам інфу.
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03.06.2026 13:20 Відповісти
ані же дєті..
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03.06.2026 13:24 Відповісти
Можливо, ще якось там вчинить, оте прикре самогубство!!
І для родичів його не буде гірше, бо доля коригувальника-убивці Українців, їм не сподобається!?!?!
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03.06.2026 13:30 Відповісти
так,
такі зрадники наводять ракети,
і тому гинуть Українці..
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03.06.2026 13:48 Відповісти
Голову хоча б...
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03.06.2026 14:41 Відповісти
павлік марозов, пля
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03.06.2026 13:14 Відповісти
а він комусь шось должен, чи шо.
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03.06.2026 13:39 Відповісти
і йому ніхто нічого..
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03.06.2026 13:42 Відповісти
Так чого тоді до нього причепилися, коли ніхто нічому не должен ?
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03.06.2026 14:03 Відповісти
ніхто до нього не чіплявся..
він сам проявив ініціативу,
і вирішив вбивати українців..
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03.06.2026 14:26 Відповісти
Підростає наволоч!
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03.06.2026 13:17 Відповісти
малолєтка малорос..
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03.06.2026 13:23 Відповісти
Акуєвшiй золотий фонд.
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03.06.2026 13:17 Відповісти
МОН та Лісовий із своїми недореформами. Ви до цього привели молодь зі своєю вседозволеністю та дитиноцентризмом в школах, де в них зараз лише права, а відповідальності зась ! Це ще НУШівці не доросли- ті маму рідну продадуть...
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03.06.2026 13:20 Відповісти
Почему его не пристрелили , при попытке сопротвления ? Все ведь знают , что он оказывал сопротивление.
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03.06.2026 13:23 Відповісти
Чого дивуєтесь є з кого приклад брать - ішак, дєрьмак, бойко і тд. Вагнерівці, чонгар, династія, всі роблять виглід що нічого небуло...
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03.06.2026 13:38 Відповісти
або з батьків взяв приклад..
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03.06.2026 13:43 Відповісти
Син палка,курва((
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03.06.2026 13:47 Відповісти
Студент на зоне будет изучать устройство петушиного угла... и поделом тварюке
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03.06.2026 13:58 Відповісти
Яке ж кримінальне нутро в цього подонка, хотів замовити вбивство відчіма, а потім згодився допомагати вбивати українців!
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03.06.2026 14:41 Відповісти
Тварь виросла....
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03.06.2026 15:01 Відповісти
на хімію ******* мудачилу.
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03.06.2026 15:05 Відповісти
 
 