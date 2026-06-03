В Украине отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорог с начала большой войны, - Свириденко

На основных автомагистралях Украины завершены первоочередные ремонтные работы после зимнего периода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство обеспечило самый большой с начала полномасштабной войны объем плановых дорожных ремонтов.

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Восстановили 14 миллионов квадратных метров покрытия

"Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций", – сообщила Свириденко.

По ее словам, дорожники уже отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорожного полотна.

Премьер-министр подчеркнула, что это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения России.

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Следующий этап – дороги прифронтовых регионов

Правительство планирует сосредоточить дальнейшие работы на восстановлении дорожной инфраструктуры в регионах, прилегающих к зоне боевых действий.

Речь идет прежде всего об автодорогах, используемых для военной логистики, подвоза грузов и эвакуации населения.

По словам Свириденко, именно эти направления будут иметь приоритет на следующих этапах ремонта дорожной сети.

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