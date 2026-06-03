В Украине отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорог с начала большой войны, - Свириденко
На основных автомагистралях Украины завершены первоочередные ремонтные работы после зимнего периода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство обеспечило самый большой с начала полномасштабной войны объем плановых дорожных ремонтов.
Восстановили 14 миллионов квадратных метров покрытия
"Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций", – сообщила Свириденко.
По ее словам, дорожники уже отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорожного полотна.
Премьер-министр подчеркнула, что это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения России.
Следующий этап – дороги прифронтовых регионов
Правительство планирует сосредоточить дальнейшие работы на восстановлении дорожной инфраструктуры в регионах, прилегающих к зоне боевых действий.
Речь идет прежде всего об автодорогах, используемых для военной логистики, подвоза грузов и эвакуации населения.
По словам Свириденко, именно эти направления будут иметь приоритет на следующих этапах ремонта дорожной сети.
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ригати хочется з вашої радянщини, кончені виродки
14 мільйонів квадратних метрів дорівнюють 140 000 000 000 квадратних сантиметрів та 14 000 000 000 000 квадратних міліметрів.
Бонус:
1,4 х 10^22 квадратних нанометрів
Напевно, з т.зв. "ямочним ремонтом ? А скільки з коефіцієнтом брехні ?