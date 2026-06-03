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Новости Ремонт дорог
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В Украине отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорог с начала большой войны, - Свириденко

Завершились ремонты на основных автодорогах страны

На основных автомагистралях Украины завершены первоочередные ремонтные работы после зимнего периода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство обеспечило самый большой с начала полномасштабной войны объем плановых дорожных ремонтов.

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Восстановили 14 миллионов квадратных метров покрытия

"Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций", – сообщила Свириденко.

По ее словам, дорожники уже отремонтировали 14 миллионов квадратных метров дорожного полотна.

Премьер-министр подчеркнула, что это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения России.

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Следующий этап – дороги прифронтовых регионов

Правительство планирует сосредоточить дальнейшие работы на восстановлении дорожной инфраструктуры в регионах, прилегающих к зоне боевых действий.

Речь идет прежде всего об автодорогах, используемых для военной логистики, подвоза грузов и эвакуации населения.

По словам Свириденко, именно эти направления будут иметь приоритет на следующих этапах ремонта дорожной сети.

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Автор: 

дороги (2458) ремонт (1164) Свириденко Юлия (471)
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Топ комментарии
+10
Ви ще в квадратних сантиметрах порахуйте, результатом будете задоволені)))
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03.06.2026 16:12 Ответить
+7
почніть публікувати кількість надоїв молока, скількі зібрали пшениці з гектара, якій врожай яблук...

ригати хочется з вашої радянщини, кончені виродки
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03.06.2026 16:13 Ответить
+5
Таке відчуття що це вони за свої гроші це зробили і тепер вихваляються,
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03.06.2026 16:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ви ще в квадратних сантиметрах порахуйте, результатом будете задоволені)))
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03.06.2026 16:12 Ответить
Що взяти з зелених совкодрочерів, там теж зерно міряли в центнерах, а не в тонах, а ще для кращої цифри в пудах. ДАЙОШ, зельоних бАльшивІков
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03.06.2026 16:31 Ответить
почніть публікувати кількість надоїв молока, скількі зібрали пшениці з гектара, якій врожай яблук...

ригати хочется з вашої радянщини, кончені виродки
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03.06.2026 16:13 Ответить
В до війни наче не ремонтували, не те звітуєте
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03.06.2026 16:19 Ответить
Мільйони дерев, тисячі кілометрів УЗ, тисячі тон по ******, сотні тисяч Єкниг, мільйони смартфонів для пенсіонерів, мільєрди КЕШбеків і от нарешті 14 мільйонів квадратних метрів доріг. Слава вождю всіх вождів!
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03.06.2026 16:21 Ответить
Там ще "базовий *****" має бути
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03.06.2026 16:30 Ответить
Треба в квадратних сантиметрах щоб потужніше було. А ще краще в кубічних. Ото перемога вийде!
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03.06.2026 16:22 Ответить
Таке відчуття що це вони за свої гроші це зробили і тепер вихваляються,
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03.06.2026 16:22 Ответить
А можна це саме тільки у дронах, та життях воїнів та простих людей
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03.06.2026 16:29 Ответить
краще в двушечках на мацкву....так вони нерозуміють
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03.06.2026 16:37 Ответить
Ось я для вас зробив:
14 мільйонів квадратних метрів дорівнюють 140 000 000 000 квадратних сантиметрів та 14 000 000 000 000 квадратних міліметрів.
Бонус:
1,4 х 10^22 квадратних нанометрів
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03.06.2026 16:33 Ответить
ну дик незадарма....щось і до потненьких долоней прилипло....
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03.06.2026 16:36 Ответить
А скікО спиНдили?
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03.06.2026 16:39 Ответить
14 мільйонів квадратних метрів доріг з початку великої війни- лукава цифра лукавих посадовців. Базовий стандарт ширини однієї полоси від 2,75 м до 3,75 м . 14 000 000 \5 =4 666 666,6 ...метрів відремонтовано доріг, або 4 666 км.
Напевно, з т.зв. "ямочним ремонтом ? А скільки з коефіцієнтом брехні ?
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03.06.2026 16:49 Ответить
Так вони і рахують.Якщо вся дорога тисяча метрів квадратних,а на ній одна яма з один метр квадратний то з ремонтом тої ями в залік пішла вся тисяча,тобто вся дорога.І не підкопаєшся,дорога справді відремонтована і вона справді становить тисячу кв.м.
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03.06.2026 17:21 Ответить
О, тепер вже дороги у квадратних метрах вимірюють. Це, типу, залатані вибоїни? Тоді це мало, дуже мало - гдє дєньгі, юль? (с)
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03.06.2026 17:27 Ответить
 
 