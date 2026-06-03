В Україні відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів доріг з початку великої війни, - Свириденко

На основних автошляхах України завершили першочергові ремонтні роботи після зимового періоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд забезпечив найбільший з початку повномасштабної війни обсяг планових дорожніх ремонтів.

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Відновили 14 мільйонів квадратних метрів покриття

"Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій", – повідомила Свириденко.

За її словами, дорожники вже відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна.

Прем’єр-міністр наголосила, що це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення Росії.

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Наступний етап – дороги прифронтових регіонів

Уряд планує зосередити подальші роботи на відновленні дорожньої інфраструктури в регіонах, які наближені до зони бойових дій.

Йдеться насамперед про автошляхи, що використовуються для військової логістики, підвезення вантажів та евакуації населення.

За словами Свириденко, саме ці напрямки матимуть пріоритет під час наступних етапів ремонту дорожньої мережі.

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