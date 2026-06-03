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Новини Ремонт доріг
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В Україні відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів доріг з початку великої війни, - Свириденко

Завершилися ремонти на основних автошляхах країни

На основних автошляхах України завершили першочергові ремонтні роботи після зимового періоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, уряд забезпечив найбільший з початку повномасштабної війни обсяг планових дорожніх ремонтів.

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Відновили 14 мільйонів квадратних метрів покриття

"Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій", – повідомила Свириденко.

За її словами, дорожники вже відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна.

Прем’єр-міністр наголосила, що це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення Росії.

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Наступний етап – дороги прифронтових регіонів

Уряд планує зосередити подальші роботи на відновленні дорожньої інфраструктури в регіонах, які наближені до зони бойових дій.

Йдеться насамперед про автошляхи, що використовуються для військової логістики, підвезення вантажів та евакуації населення.

За словами Свириденко, саме ці напрямки матимуть пріоритет під час наступних етапів ремонту дорожньої мережі.

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дороги (3102) ремонт (2435) Свириденко Юлія (919)
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Топ коментарі
+10
Ви ще в квадратних сантиметрах порахуйте, результатом будете задоволені)))
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03.06.2026 16:12 Відповісти
+7
почніть публікувати кількість надоїв молока, скількі зібрали пшениці з гектара, якій врожай яблук...

ригати хочется з вашої радянщини, кончені виродки
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03.06.2026 16:13 Відповісти
+5
Ось я для вас зробив:
14 мільйонів квадратних метрів дорівнюють 140 000 000 000 квадратних сантиметрів та 14 000 000 000 000 квадратних міліметрів.
Бонус:
1,4 х 10^22 квадратних нанометрів
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03.06.2026 16:33 Відповісти
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Ви ще в квадратних сантиметрах порахуйте, результатом будете задоволені)))
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03.06.2026 16:12 Відповісти
Що взяти з зелених совкодрочерів, там теж зерно міряли в центнерах, а не в тонах, а ще для кращої цифри в пудах. ДАЙОШ, зельоних бАльшивІков
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03.06.2026 16:31 Відповісти
почніть публікувати кількість надоїв молока, скількі зібрали пшениці з гектара, якій врожай яблук...

ригати хочется з вашої радянщини, кончені виродки
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03.06.2026 16:13 Відповісти
В до війни наче не ремонтували, не те звітуєте
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03.06.2026 16:19 Відповісти
Мільйони дерев, тисячі кілометрів УЗ, тисячі тон по ******, сотні тисяч Єкниг, мільйони смартфонів для пенсіонерів, мільєрди КЕШбеків і от нарешті 14 мільйонів квадратних метрів доріг. Слава вождю всіх вождів!
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03.06.2026 16:21 Відповісти
Там ще "базовий *****" має бути
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03.06.2026 16:30 Відповісти
Треба в квадратних сантиметрах щоб потужніше було. А ще краще в кубічних. Ото перемога вийде!
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03.06.2026 16:22 Відповісти
Таке відчуття що це вони за свої гроші це зробили і тепер вихваляються,
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03.06.2026 16:22 Відповісти
А можна це саме тільки у дронах, та життях воїнів та простих людей
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03.06.2026 16:29 Відповісти
краще в двушечках на мацкву....так вони нерозуміють
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03.06.2026 16:37 Відповісти
Ось я для вас зробив:
14 мільйонів квадратних метрів дорівнюють 140 000 000 000 квадратних сантиметрів та 14 000 000 000 000 квадратних міліметрів.
Бонус:
1,4 х 10^22 квадратних нанометрів
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03.06.2026 16:33 Відповісти
ну дик незадарма....щось і до потненьких долоней прилипло....
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03.06.2026 16:36 Відповісти
А скікО спиНдили?
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03.06.2026 16:39 Відповісти
14 мільйонів квадратних метрів доріг з початку великої війни- лукава цифра лукавих посадовців. Базовий стандарт ширини однієї полоси від 2,75 м до 3,75 м . 14 000 000 \5 =4 666 666,6 ...метрів відремонтовано доріг, або 4 666 км.
Напевно, з т.зв. "ямочним ремонтом ? А скільки з коефіцієнтом брехні ?
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03.06.2026 16:49 Відповісти
Так вони і рахують.Якщо вся дорога тисяча метрів квадратних,а на ній одна яма з один метр квадратний то з ремонтом тої ями в залік пішла вся тисяча,тобто вся дорога.І не підкопаєшся,дорога справді відремонтована і вона справді становить тисячу кв.м.
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03.06.2026 17:21 Відповісти
 
 