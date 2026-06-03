Украина направляет на производство оружия $45-50 млрд в год, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направляет на производство оружия 45–50 миллиардов долларов США в год. Он уверяет, что финансирование украинской армии обеспечено.
Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
О финансировании производства оружия
"Сейчас Украина направляет 45-50 миллиардов долларов в год на производство оружия. Нам удалось достичь такого, на мой взгляд, очень высокого уровня. У нас есть средства на финансирование Вооруженных сил Украины. Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию, и не просто на сейчас, на эти годы, но в более долгосрочной перспективе", — сказал глава государства.
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кожний може уявити скільки у нас династій по всій країні!
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А чого тоді солдату доводиться бозна що самому купувати? А побори? А штрафи? Пішов ти, брехло зелене.
"Ім'я, сестро, ім'я"
Державний бюджет України на 2021 рік за офіційними даними https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_golovni_rezultati_ta_dosiagnennia_2021_roku-3278 Міністерства фінансів України становив:
Доходи: $39,7 млрд (1 084,1 млрд грн)
Видатки: $54,6 млрд (1 490,3 млрд грн)