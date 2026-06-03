Украина направляет на производство оружия $45-50 млрд в год, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направляет на производство оружия 45–50 миллиардов долларов США в год. Он уверяет, что финансирование украинской армии обеспечено.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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О финансировании производства оружия

"Сейчас Украина направляет 45-50 миллиардов долларов в год на производство оружия. Нам удалось достичь такого, на мой взгляд, очень высокого уровня. У нас есть средства на финансирование Вооруженных сил Украины. Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию, и не просто на сейчас, на эти годы, но в более долгосрочной перспективе", — сказал глава государства.

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