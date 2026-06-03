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Новости Производство оружия
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Украина направляет на производство оружия $45-50 млрд в год, — Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направляет на производство оружия 45–50 миллиардов долларов США в год. Он уверяет, что финансирование украинской армии обеспечено.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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О финансировании производства оружия

"Сейчас Украина направляет 45-50 миллиардов долларов в год на производство оружия. Нам удалось достичь такого, на мой взгляд, очень высокого уровня. У нас есть средства на финансирование Вооруженных сил Украины. Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию, и не просто на сейчас, на эти годы, но в более долгосрочной перспективе", — сказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24388) оружие (10457) производство (611) финансирование (1835)
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Топ комментарии
+3
Друзі Вови пи..дять з цього відсотків 90%
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03.06.2026 18:30 Ответить
+1
Пішли переможні реляції
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03.06.2026 18:15 Ответить
+1
Якщо не вкрадуть
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03.06.2026 18:17 Ответить
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Пішли переможні реляції
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03.06.2026 18:15 Ответить
Якщо не вкрадуть
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03.06.2026 18:17 Ответить
на Фламинго
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03.06.2026 18:18 Ответить
тобто!
кожний може уявити скільки у нас династій по всій країні!
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03.06.2026 18:18 Ответить
"Він запевняє, що фінансування українського війська забезпечене. Джерело: https://censor.net/ua/n4006570"
===
А чого тоді солдату доводиться бозна що самому купувати? А побори? А штрафи? Пішов ти, брехло зелене.
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03.06.2026 18:19 Ответить
Смотрите как бодро. "Дайте срочно 90 млрд. евро" и очередной сбор от волонтера Юсуповой, не считаются...
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03.06.2026 18:19 Ответить
Друзі Вови пи..дять з цього відсотків 90%
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03.06.2026 18:30 Ответить
По Фламінго воно видно,як спрямувались.
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03.06.2026 18:34 Ответить
Тобто ця сумма за мінусом виробничих витрат осідає в чиїхось кишенях.
"Ім'я, сестро, ім'я"
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03.06.2026 18:37 Ответить
Обзор от ИИ

Державний бюджет України на 2021 рік за офіційними даними https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_golovni_rezultati_ta_dosiagnennia_2021_roku-3278 Міністерства фінансів України становив:
Доходи: $39,7 млрд (1 084,1 млрд грн)
Видатки: $54,6 млрд (1 490,3 млрд грн)
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03.06.2026 18:38 Ответить
Патужна. Было бы интереснее хотя бы приблизительно представлять на что конкретно уплывает эта денюжа. Но это наверное секретно, ФСБ, шпиены, предатели. Поэтому ограничимся суммой затрат. Это четверть от затрат рахи на свой впк. Наверное много чего производим. А если плюс к этому западные поставки. То мы уже наверное чуть ли не на уровне)
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03.06.2026 19:00 Ответить
 
 